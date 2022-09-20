人民网北京9月20日电 （记者许维娜）国家统计局16日公布了8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，商品住宅销售价格下降城市个数有所增加，各线城市涨幅回落或降幅扩大。

数据显示，1-8月份，商品房销售面积87890万平方米，同比下降23.0%，降幅较1-7月份收窄0.1个百分点；商品房销售额85870亿元，下降27.9%，降幅较1-7月份收窄0.9个百分点。

有专家表示，从销售方面改善传导到房地产投资生产方面，仍然需要一个过程，推动市场平稳健康发展仍需继续努力。与此同时，品牌建设成为诸多房企的共识，在稳健经营的同时积累品牌力量，谋求长远平稳发展。

日前，中指研究院发布《2022中国房地产品牌价值研究报告》（以下简称《报告》）显示，2022年，36家全国房地产企业品牌价值均值为430.8亿元，同比下滑9.7%；30家区域品牌企业品牌价值均值为64.1亿元，同比下降2.1%。

《报告》显示，2022年以来，品牌企业持续深耕轻资产领域，扩大代建等轻资产运营规模。注重在商业、住房租赁、特色小镇、城市更新等领域发展品牌，为行业注入新动能。同时，通过建立品牌管理长效机制，推动品牌的可持续发展。此外，品牌企业进一步巩固线上传播渠道，利用新技术持续为品牌传播赋能。

过去一年多，房地产行业进入调整期，部分企业出现债务违约、延迟交付等问题，不仅令自身品牌价值受损，对房地产行业品牌也造成了一定冲击。

《报告》指出，品牌企业更应树立危机意识，加倍爱惜品牌资产。品牌作为保障企业赢得市场竞争的“引擎”，在市场低迷期对冲行业风险，吸聚优势资源，赢得市场信任，为企业发展保驾护航，成为优秀品牌企业跨周期发展的有利武器。

《报告》认为，品牌企业应坚持稳健运营，夯实产品力与服务力，积极履行交付义务，勇于承担企业责任，牢固品牌意识，通过不断调整策略应变局、育新机、开新局，实现逆周期下的跨越式发展。

(责编：王震、吕骞)

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