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中国—亚欧博览会助力全国对口援疆农产品交易

2022年09月20日16:29 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐9月20日电（记者于涛）20日，正在举行的第七届中国－亚欧博览会上，“全国对口援疆农产品交易专场暨脱贫地区农产品产销对接活动”正式启动。国内26家企业代表参加签约仪式，现场签约金额约36亿元，签约商品主要包括核桃、大枣、石榴等新疆特色农产品。

阿克苏地区温宿县木本粮油林场与山西汾阳晋杰食品有限公司签约金额4500万元。木本粮油林场副总经理田先凯说，价值4500万元的核桃将销售到山西，“温宿县核桃具有个大、壳薄、口感好等特点，会获得山西消费者的喜爱。”

皮山皖疆实业有限责任公司新疆地区经理赵洋介绍，企业通过安徽对口援疆平台来到新疆，本次签约金额约5亿元，主要收购新疆和田地区的核桃、大枣、杏干等农产品。

2010年新一轮对口援疆工作启动以来,中央部委、中央企业和19个省市及社会各界力量全方位支援，新疆农产品加速走向全国市场。各援疆单位通过举办农产品展销活动、建立产销对接公益平台等帮助新疆农产品扩大销售市场。山东的“大仓东移”、北京的“百店专柜”等长期性促销活动，既富了受援地农民口袋，又丰富了各省市百姓餐桌。

本次签约活动中，来自对口援疆省份的企业纷纷表示，要以本届博览会为契机，与新疆企业或有关政府部门建立长期联系，持续用力把新疆农产品市场做大做强。

(责编：杨光宇、白宇)
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