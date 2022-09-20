人民网北京9月20日电 （记者乔雪峰）近日，中铝物流集团中部国际陆港有限公司因客户需求，急需为300余辆新车办理注册登记业务，且其中60余辆车要在办理注册登记后次日就转入其他省份，因此需要在一天内查验车辆并办理完毕登记业务。但是车管所只有一条机动车查验通道，且日常办理业务的群众络绎不绝。

为解决企业“急难愁盼”问题，郑州市上街区车管所针对该企业车多、业务量大的情况，在不影响其他群众正常办理业务的情况下，专门为企业开通了“绿色通道”，并开展延时服务，工作人员主动放弃休息时间，加班加点查验车辆并办理业务，成功在一天内办理完毕，确保企业按期供货，保障企业业务合约的顺利完成。

这是上街区车管所深化落实“放管服”各项措施，提升服务质量，推进优化营商环境工作的一个缩影。该车管所相关负责人表示，近年来，上街区车管所坚持服务为本、便民利企的工作理念，以打造“人民满意车管所”为目标，不断提高窗口服务质量和水平，助力打造“一流营商环境”，力争为辖区企业和办事群众提供最为优质的便民环境。

(责编：王震、吕骞)

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