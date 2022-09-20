今夜，我们一起拍“天宫”！
2022年09月20日21:07 | 来源：人民日报客户端
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约400公里之上的中国空间站
每天绕地球飞行16圈
仰望星空，你是否见过“天宫”
身处地面，能否看清它的身形
今年是中国载人航天30周年
中国空间站将正式建成
9月21日凌晨5时许
中国空间站将过境北京
人民日报新媒体邀请
知乎答主刘博洋在北京密云
用镜头记录“天宫”过境轨迹
并力争为“天宫”留下
一张在地面拍摄的最清晰照片
9月20日21时至21日凌晨6时
我们一起拍“天宫”！
你好，中国空间站！
致敬，中国航天！
来源：人民日报新媒体、知乎；策划：余荣华、冯慧文、吴玥；视频制作：胖编（王俊峰）；实习策划：蔡静远、黄思琪、吕永洁、胡馨予
(责编：白宇、杨光宇)
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