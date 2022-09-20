约400公里之上的中国空间站

每天绕地球飞行16圈

仰望星空，你是否见过“天宫”

身处地面，能否看清它的身形

今年是中国载人航天30周年

中国空间站将正式建成

9月21日凌晨5时许

中国空间站将过境北京

人民日报新媒体邀请

知乎答主刘博洋在北京密云

用镜头记录“天宫”过境轨迹

并力争为“天宫”留下

一张在地面拍摄的最清晰照片

9月20日21时至21日凌晨6时

我们一起拍“天宫”！

你好，中国空间站！

致敬，中国航天！

来源：人民日报新媒体、知乎；策划：余荣华、冯慧文、吴玥；视频制作：胖编（王俊峰）；实习策划：蔡静远、黄思琪、吕永洁、胡馨予

(责编：白宇、杨光宇)

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