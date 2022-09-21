国资委再打假！这528家是假央企
2022年09月21日08:10 | 来源：人民网
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9月20日，国务院国资委网站发布了第二批假冒中央企业名单。
国务院国资委表示，近期，部分中央企业对外公告了一批假冒国企名单，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。现将中央企业公告的假冒国企名单汇总公布，请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。
据悉，在2021年10月，国务院国资委也曾对外公告了353家假冒国企名单，并表示当时部分中央企业对外公告了一批假冒国企名单，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。
(责编：王仁宏、吕骞)
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