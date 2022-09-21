黄盛

9月20日，国务院国资委网站发布了第二批假冒中央企业名单。

国务院国资委表示，近期，部分中央企业对外公告了一批假冒国企名单，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。现将中央企业公告的假冒国企名单汇总公布，请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。

据悉，在2021年10月，国务院国资委也曾对外公告了353家假冒国企名单，并表示当时部分中央企业对外公告了一批假冒国企名单，明确有关公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。

(责编：王仁宏、吕骞)

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