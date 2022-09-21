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把藏粮于地落实到位 “撂荒地”变“希望田”农民增收有盼头

2022年09月21日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者李栋）农业农村部印发的《关于统筹利用撂荒地促进农业生产发展的指导意见》，要求各级农业农村部门充分认识遏制耕地撂荒的重要性和紧迫性，落实粮食安全党政同责要求，完善粮食安全省长责任制，推动将统筹利用撂荒地情况纳入考核指标，层层压实责任。把“撂荒地”变“希望田”，把藏粮于地落实到位，农民增收才更有盼头。

在江西省九江市湖口县，通过出台《湖口县自然资源管理激励机制实施方案》，进一步引导激励乡(镇)担当履责，以“管理激励机制+农业发展公司”方式扎实推进撂荒耕地耕种，大力调动乡(镇)、村、组及农业开发有限公司等耕种主体工作积极性，牢牢守住“饭碗田”。

“今年出台的激励奖补标准，较往年均有大幅度的提高，后期管护及耕种奖补由原来的300元/亩调至400-600元/亩，期限也由3年为5年。”湖口县自然资源局局长朱江浪介绍。

据了解，目前湖口县农业发展有限公司已与县高标准农田建设领导小组办公室、县建发集团协调对接，以“管理激励机制+农业发展公司”方式，签订耕种运营管理合同，对当地高标准农田项目建成后约3.4万亩耕地进行耕种管理，杜绝耕地撂荒现象出现。

“接下来，县政府将根据该公司组织撂荒耕地耕种管理情况，制定优惠政策激励耕种，给予一定经济奖补。”朱江浪说。

(责编：王仁宏、吕骞)
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