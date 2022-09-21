人民网北京9月21日电 （记者杨曦）国家统计局20日在北京举办第十三届中国统计开放日。本届统计开放日以“数说新时代，奋进新征程”为主题，宣传党和国家事业重大发展成就，迎接党的二十大胜利召开。

国家统计局党组书记、局长康义表示，党的十八大以来，统计部门深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，蹄疾步稳推动统计改革，矢志不渝提高统计数据质量，办成了一批多年想办的大事、难事，推动统计事业迈出了新步伐、实现了新作为、展现了新气象。新征程上，统计部门将坚守统计初心，践行时代使命，以提高统计数据质量为中心，加快推进统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，扎实做好重大国情国力普查调查，强化统计分析监测，积极宣传党的十八大以来经济社会发展成就，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

活动现场，观看了《我们的“中国统计开放日”》视频，举行了《奋进新时代 谱写新篇章——从十八大到二十大》新书发布仪式，并进行了媒体座谈交流。国家统计局总统计师曾玉平通报了近期统计调查重点工作，综合司主要负责同志介绍了党的十八大以来经济社会发展重大成就，媒体代表就关心的统计工作进行了交流。

国家统计局各司级单位主要负责人，媒体记者和相关部门负责人共约80人参加了活动。

(责编：杨曦、吕骞)

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