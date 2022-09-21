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传播粤港澳大湾区创新基因 业界创新多地联动机制

2022年09月21日10:37 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者孙博洋）“作为在深圳的科研国家队，有责任与义务将新型科研机构探索积累的先进机制、创新模式、有效经验分享出去，进而传播深圳乃至粤港澳大湾区的创新基因。”中国科学院深圳先进技术研究院院长樊建平在第五届中国（济南）新动能创新创业大赛深圳赛区开幕式上表示。

济南市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局局长王壮表示，济南市红利交汇叠加，科技创新实力雄厚，营商环境持续优化，为广大人才来济创新创业、追梦圆梦提供了广阔空间，欢迎广大专家学者、科研团队、优秀人才选择济南、落地济南、扎根济南。

山东中科先进技术有限公司总经理李卫民代表深圳赛区执行单位致辞时表示，期待更多好创意、新技术在济南高新区落地、突破、聚变，催生新产品、新模式和新业态，培育出多领域的“专精特新”企业。

作为金融机构代表，工商银行山东省分行副行长、济南分行行长张冠军表示，济南分行将以济南市获批建设全国首个科创金融改革试验区为契机，与创新创业大赛做好结合文章，进一步深化政银合作、增进银企关。

国际欧亚科学院院士、中国科学院深圳先进技术研究院院长、深圳理工大学筹备办主任樊建平致辞时表示，本次大赛的举办，不仅聚集了来自两地的优质创新项目和创业成果，更是为深圳与济南在科技创新、人才交流、产业发展等方面建立起沟通桥梁。

济南高新区党工委委员、管委会副主任，国家信息通信国际创新园服务中心党组副书记、副主任陈安彪在致辞中表示，济南高新区“五区叠加”，加快打造高科技创新策源地、高质量发展增长极、高水平开放新门户、高活力品质生活区，努力为人才和企业营造一流的发展环境，希望借深圳赛区东风，吸引更多优秀人才项目在济南高新区“落地生根”“开花结果”。

据了解，为进一步加强济南高新区与粤港澳大湾区的联动，持续做好人才招引工作，开幕式上，“粤港澳大湾区·济南高新区海右人才工作站”揭牌成立。成立后，人才工作站将发挥纽带作用，加速促进两地的人才、科技、产业资源交流共享。

据悉，本次大赛设济南、深圳两个会场，采用线上+线下相结合的方式，两地连线同步举行。大赛深圳赛区分为大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、生物医药与大健康、新能源与新材料、现代农业与低碳环保五个领域，共征集人才项目873个，其中，200个项目进入预赛。参赛选手将按照8分钟项目路演7分钟答辩的形式进行现场比赛、评审。经过激烈角逐，最终优选出15个项目晋级济南总决赛。赛后，济南高新区将在落地孵化、产业对接、项目合作等方面全力做优“五星级”服务，支持更多的人才项目在高新舞台上落地发展，开拓高层次人才引进与产业发展双赢局面。

(责编：王仁宏、吕骞)
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