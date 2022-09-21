人民网北京9月21日电 （记者杨曦）国家统计局日前发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，十年来，我国服务业规模持续扩张，结构不断优化，新兴动能亮点纷呈，幸福产业普惠民生，从高速度发展向高质量发展稳步迈进。

总量稳步增长，擎稳国民经济“半边天”

报告指出，党的十八大以来，服务业呈现稳步扩张的良好态势，逐步擎起国民经济的“半壁江山”，成为支撑和拉动经济发展的主动力。

推动增长“主动力”格局巩固。2012—2021年，我国服务业增加值从244856亿元增长至609680亿元，按不变价计算，2013—2021年年均增长7.4%，分别高于国内生产总值（GDP）和第二产业增加值年均增速0.8和1.4个百分点。

吸纳就业“主渠道”作用凸显。2013—2021年，服务业就业人员累计增加8375万人，年均增长3.0%，平均每年增加就业人员931万人。2021年，服务业就业人员35868万人，占全国就业人员总数的48.0%，比2012年提高11.9个百分点。

扩大投资“主平台”地位增强。2012—2021年，服务业固定资产投资（不含农户，下同）从167781亿元增长至362877亿元，2013—2021年年均增长8.9%，占全部固定资产投资的比重连续十年保持在60%以上，2021年达66.6%。

结构持续优化，奏响协调发展“新乐章”

报告指出，党的十八大以来，我国服务业高质量发展蹄疾步稳，带动行业结构、产业结构、区域结构等日趋协调优化，在稳增长、调结构、惠民生、促发展等方面发挥了积极作用。

现代服务业蓬勃发展。2021年，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，租赁和商务服务业增加值占服务业增加值比重分别为7.2%、15.0%和5.8%，比2012年提高2.3、0.6和1.4个百分点。

产业融合持续加深。2021年，规模以上供应链管理服务企业营业收入为1324亿元，是2018年营业收入的3.0倍。

生产性和生活性服务业健康成长。2020年，我国规模以上生产性服务业企业29万家，从业人员2688万人，资产总计110万亿元，营业收入84万亿元。

中西部地区加快发展。2021年，全国31个省（自治区、直辖市）中服务业增加值占地区生产总值比重超过50%的地区共有21个，数量大大高于2012年的4个地区。

新动能亮点纷呈，激活经济增长“新引擎”

报告指出，党的十八大以来，服务业新主体活力迸发，新动能茁壮成长，新消费引领消费升级，对外开放深度扩展，服务业成为中国经济长期持续健康发展与优化升级的新引擎。

服务业新主体活力迸发。2012—2020年，我国服务业法人单位数从723万个增至2166万个，2013—2020年年均增长14.7%，分别高于全部法人单位和第二产业年均增速1.1和5.6个百分点。

“互联网+”激发服务业新动能。2021年，移动互联网接入流量达2216亿GB，是2012年的252倍；互联网普及率由42.1%提高到73.0%。截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，5G基站总量占全球60%以上。

新消费助力消费提档升级。2015—2021年，实物商品网上零售额年均增长25.4%，高出社会消费品零售总额年均增速17.5个百分点；有关数据显示，近5年中国品牌搜索热度占比从45%提升至75%，是海外品牌的3倍。

服务业对外开放深入扩展。2012—2021年，我国服务进出口总额从30422亿元增长到52983亿元，2013—2021年年均增长6.4%。2021年，知识密集型服务进出口23259亿元，2013—2021年年均增长9.3%。

幸福产业加速发展，绘就人民美好生活“新画卷”

报告指出，党的十八大以来，我国幸福产业加速发展，民生福祉取得巨大进步，联合国发布的“人类发展指数”显示，我国从2012年的0.699跃升到2020年的0.761，从“中等人类发展指数国家”发展至“高人类发展指数国家”。

“数字+文化”协同发展。2020年全国文化及相关产业增加值为44945亿元，占GDP比重为4.4%，比2014年提高0.6个百分点；其中，文化服务业增加值为28874亿元，占文化及相关产业增加值的比重为64.2%，比2014年提高15.6个百分点。

养老服务体系加快建设。截至2021年底，各类养老机构和设施总数达34万个，床位总数比2012年增长了一倍；2021年末，全国基本养老保险覆盖超10亿人。

体育强国加速推进。2013—2021年，规模以上体育企业营业收入年均增长8.4%；2021年末，全国体育场地达到397万个，人均体育场地面积达到2.4平方米。

公共服务不断加强。2021年，九年义务教育巩固率和高中阶段毛入学率分别为95.4%和91.4%，比2012年提高3.6和6.4个百分点；2021年末，我国公共图书馆、博物馆分别达到3215个、5772个，比2012年末增加139个、2703个。2021年末，全国基本医疗保险覆盖超13亿人。

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(责编：杨曦、吕骞)

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