原标题：服务稳经济大盘！中国人寿一揽子举措展现综合金融协同效应

当前，我国经济总体延续恢复态势，但有小幅波动，正是顶风爬坡的关口。作为金融保险业“头雁”，中国人寿心怀“国之大者”，在前期全力做好支持的基础上，继续总结经验推出一揽子23项举措，进一步发挥保险、投资、银行综合金融优势，加大服务实体经济力度，有效助力稳住经济大盘。

中国人寿一揽子23项举措聚焦满足实体经济对风险保障、直接融资和银行信贷的综合金融需求，涉及基础设施建设、能源、农业、产业链供应链、中小微企业和民营企业、消费、新市民服务、房地产、外贸出口等领域。对此，中国人寿集团党委书记、董事长白涛表示，中国人寿始终把自身发展放到国民经济最需要的领域，把保险资金配置到中国经济“增长引擎”上，充分发挥专业优势，大力支持国家重大战略。

在保险保障为经济“减震”方面，一揽子举措通过提高保险保障额度、扩大保障范围，开发针对性强、保障功能显著的保险产品，以及加大费用优惠减免力度等措施，致力于加大基础设施、能源、农业、产业链供应链、中小微企业、汽车家电消费等领域的风险保障力度。其中不乏创新之举，例如探索创新工程保险与企业财产保险、责任保险等运营期保险无缝衔接的解决方案，为基础设施提供全生命周期的风险保障和管理服务；探索推出水电指数保险，支持清洁能源开发；推广“安心骑”非机动车出行保险，满足疫情出行新模式等。据统计，2022年上半年，中国人寿累计为经济社会提供风险保障超480万亿元，其中普惠保险承保3.4亿人次，上半年集团旗下寿险业务理赔金额超250亿元，财险业务赔付金额超270亿元。

在发挥保险资金优势方面，截至2022年上半年中国人寿服务实体经济直接投资存量规模已超3.6万亿元，其中支持民营和小微企业投资存量规模超2300亿元。按照一揽子举措，中国人寿还将继续通过加大配置金融债券、直接投资基础设施建设、投资风电水电核电、投资物流枢纽建设和物流企业发展、支持中小微企业和民营企业融资、加大汽车家电商超等企业纾困和长期投资力度等，为经济稳定输送金融血液。

在加大银行服务力度方面，中国人寿计划通过其成员单位广发银行在金融债券承销、基础设施建设信贷支持、清洁能源领域信贷投放、物流运输领域信贷支持、中小微企业和民营企业信贷支持，以及外贸出口、支持房地产市场、促进消费信贷等方面发挥稳经济作用。2022年上半年，广发银行已合计减免各项服务收费超15亿元，为近1600户普惠型小微企业延期还本付息43亿元，普惠型小微企业贷款余额近1500亿元，较年初增长超10%，新发放贷款平均利率较年初下降110个BP。

中国人寿稳经济大盘一揽子23项举措将显著发挥综合金融协同效应。例如在促进消费提振内需方面，中国人寿可以围绕县域汽车市场新车和次新车、家电以旧换新补贴活动等提供保险服务及相应增值服务，助力拉动消费，同时可以积极投资经营性贷款等为基础资产的（类）证券化产品，或者通过股票、信用债等方式长期投资汽车、家电、商超等企业，为企业精准滴灌金融“活水”，还可以聚焦新市民群体，结合保险保障、分期付款、场景优惠等创新推广专属信用卡，加大“微车贷”“E秒贷”等推广，刺激消费潜力释放。据统计，集团成员单位广发银行2022年上半年信用卡实现消费额1.26万亿元。

此外，对于受疫情影响有还款困难的个人住房、消费贷款客户，广发银行还将酌情组合运用延后还款、延长期限等多种方式缓解客户资金压力，对于受疫情影响暂时还款困难的信用卡客户，积极提供征信保护、利费减免等关爱措施，对于受疫情影响严重的保单质押贷款客户，推出特殊复效免息和垫交还款免息服务，多层次、立体式确保百姓能消费、敢消费。

中国人寿服务稳经济大盘一揽子23项举措“接地气”，反映了中国人寿始终坚守“服务国家发展大局、守护人民美好生活”的初心使命，彰显了中国人寿坚定不移走中国特色金融发展之路的决心和举措。中国人寿集团党委书记、董事长白涛表示，将以“钉钉子”精神抓好党中央决策部署贯彻落实，坚持把发挥保险的经济“减震器”和社会“稳定器”作用作为服务实体经济发展、稳住经济大盘的出发点和落脚点，齐心协力支持巩固经济恢复向好基础，助力保持经济运行在合理区间。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经