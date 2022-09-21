人民网北京9月21日电 （记者申佳平）9月19日，产业链供应链韧性与稳定国际论坛在浙江省杭州市开幕，主题为“同舟共济，共克时艰，务实推动构建富有韧性的全球产业链供应链”。

开幕式上，相关国家领导人，部长级官员，驻华使节及相关国际组织、国内外知名企业和商协会负责人应邀参加本次论坛并致辞（部分视频致辞）。多位嘉宾表示，中国已经成为了维护全球产业链供应链韧性与稳定的“压舱石”。

“维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障，符合世界各国人民共同利益。”工业和信息化部党组书记、部长金壮龙致辞时表示，中国坚定不移维护产业链供应链的公共产品属性，以实际行动深化产业链供应链国际合作，与各国一道，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

塞尔维亚总统武契奇介绍，尽管今年全球贸易面临诸多挑战，塞中贸易仍保持强劲增长。截至目前，中国企业在塞尔维亚为2.5万人提供就业。塞尔维亚将积极参与中方提出的合作倡议，共同应对当今世界面临的各种挑战。

在维护产业链供应链安全稳定方面，金壮龙提出，要强化重点产业链在全球范围内的资源协调，支持企业开展产业链上下游协同合作；加强物流基础设施建设，努力解决当前物流运输堵点卡点，保障供应链有效运转。此外，应推进产业链供应链协同创新。

“更大范围和更深层次的分工，可以持续提高全球资源的配置效率和各国人民的共同福祉。”国务院发展研究中心副主任王安顺表示，当前，世纪疫情叠加地区冲突，全球产业链供应链稳定畅通遭受冲击。应始终秉承开放原则，维护产业链供应链的全球公共产品属性；通过促进技术进步和重建激励机制，加快产业链供应链绿色低碳转型；同时坚持发挥各国的比较优势，完善国际经贸规则，积极促进不同发展水平、不同工业化阶段的国家在产业链供应链上更好的合作。

交通物流是促进产业链供应链稳定的重要基础。交通运输部安全总监李国平认为，交通物流基础设施“硬联通”和物流制度规则“软联通”十分重要。一方面，要共同提升全球港口服务能级，促进跨国铁路联通，提高国际航空货运和基地物流服务能力。另一方面，要大力发展智慧交通和智慧物流，合理促进各国物流信息互联共享，推进物流供应链国际标准准则制定和互认。

当前，全球产业链供应链正朝着智能化、绿色化加速转型。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，新一代信息网络技术的广泛应用推动供应链服务的快速定制、全程可视化，以及基于大数据分析的灵活响应，深化了跨区域大范围的协作。要鼓励电子商务、数字贸易发展和合作，提升产业链供应链智能化水平。

据悉，举办本次论坛旨在为全球产业界和广大中外企业打造一个对话交流的高端平台，促进经验分享、凝聚广泛共识、深化务实合作，致力于共同提升全球产业链供应链韧性，共同维护全球产业链供应链稳定，为畅通世界经济运行脉络、推动全球经济复苏贡献力量。开幕式当天，《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》正式发布。

(责编：申佳平、吕骞)

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