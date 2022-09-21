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“孜莫格尼”，玉溪小石桥乡里的“家”油站

2022年09月21日13:44 | 来源：人民网
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“张叔，快进来，不用脱鞋。”在距离省会昆明110公里的中国石化云南石油小石桥乡加油站，站长白瑞丽一边说着话，一边快速伸手接过了农户张大爷手中的白菜。

“孜莫格尼，我刚从地里头来，hai子上（普通话：鞋子上）沾满了泥，你这里白白净净的，我脱了鞋再进。”张大爷笑着答道，弯弯的皱纹布满眼角。

“谢谢张叔，您总给我们送菜，实在是不好意思。”

“说什么傻话，你们也总在帮我，还记得那次我骑着三轮摩托要去收菜，半路上车却没油了，要不是你和娟秀及时帮忙，我真是要抓瞎。”

“孜莫格尼”，是彝语里吉祥如意的意思。小石桥加油站所在的恰是玉溪市小石桥彝族乡，当地彝族乡民见面的时候会以孜莫或者孜莫格尼来打招呼。

作为该乡镇方圆20里内唯一的加油站，始终坚持油品不断供，商品不涨价，服务不打烊。开业至今，小石桥加油站便一直承担着该地乡民们的用油供应，农忙时节，油站员工会主动送油到田间地头为农用机械加注油品，节省时间。用“加油服务六步法”“室内收银五步法”，凭借规范热忱的服务，小石桥加油站斩获“2022年加油站服务提升百日竞赛”视频考核全省第一。

新冠肺炎疫情发生以来，为减少线下接触，中国石化第一时间推出了线上易捷加油APP，倡导无接触加油。对于这座小站来说，如何引导乡亲们使用APP加油成了一大难事。

“小石桥是彝乡，乡里年纪大、对手机操作不熟练的人多，加之有时候山里信号不稳定、网速慢，我们就‘一对一、手把手’帮助村民们下载APP，一遍遍地演示使用方法，教会乡民使用APP加油，领取优惠券。”谈起工作，白瑞丽话渐渐多了起来。

在白瑞丽加油工作微信里有一个几百人的大群，中秋前夕，白瑞丽在群里吆喝：“家人们，晚间过来吃月饼哟！”不知不觉间，这座乡间小站，已成了小石桥乡里的“家”油站。

青山如画、绿树掩映，白云漫天下，白瑞丽已在小石桥乡加油站工作了千余个日夜。红色的油站罩棚，见证了她在加油现场忙碌奔跑的身影，更眼见了爱人为她们在油站后方开荒种菜的经历。“多年相交、互帮互助，我们早已融为一家人”，白瑞丽说，一句“孜莫格尼”，包含万千祝福……

(责编：王震、吕骞)
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