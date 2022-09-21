原标题：瓜子二手车率领近30%线下车商抢占线上红利 5亿打造线上好车节

二手车“金九银十”来临，在全国80个主流二手车消费城市中，瓜子二手车率领线下近30%的优质车商转型线上，投入5亿元抢占线上流量红利，启动新一轮消费补贴、广告投放，推出“瓜子好车节”活动。

正如新能源汽车的高增长之于新车行业整体疲软，目前来自线上电商渠道成交的二手车对整个行业而言，也是处于高增长区间。以瓜子为例，其平台2022年8月份及累计线上成交，相比去年均实现了高速增长。据中国流通协会数据显示，全国二手车交易量今年8月同比下降略超2%，前8月累计同比下近8%。瓜子最新数据显示，在一线与新一线城市中，郑州、深圳、南京、合肥等城市，约50%的线下车商积极转型，已经开始抢占线上机会。目前，越来越多线下车商，为了获得来自线上渠道消费者的青睐，完成了车况、价格、交易流程、售后保障等标准化迭代升级。

近一年多来，瓜子二手车实现了线上电商化快速发展，有一个前提便是政策层面大力支持。近年来，政府部门持续推出促进二手车行业发展的政策，形成了一整套政策组合拳，极大提升整个二手车行业的交易范围与效率。如仅取消国五限迁一项，用户在瓜子的可选车源范围就扩大约6~10倍。在二手车新政组合拳的利好下，瓜子二手车作为行业大流通的基础设施，让消费者可以选择全国优质车源，提供覆盖全国的交易、物流、交付、售后等服务，率先实现了二手车全国大流通，释放了二手车消费潜力，也让政策利好加速落地。

(责编：董童、李源)

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