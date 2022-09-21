人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

瓜子二手车：加速行业交易线上化进程 刺激相关实体经济回暖

2022年09月21日15:28 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：瓜子二手车率领近30%线下车商抢占线上红利 5亿打造线上好车节

　　二手车“金九银十”来临，在全国80个主流二手车消费城市中，瓜子二手车率领线下近30%的优质车商转型线上，投入5亿元抢占线上流量红利，启动新一轮消费补贴、广告投放，推出“瓜子好车节”活动。

　　正如新能源汽车的高增长之于新车行业整体疲软，目前来自线上电商渠道成交的二手车对整个行业而言，也是处于高增长区间。以瓜子为例，其平台2022年8月份及累计线上成交，相比去年均实现了高速增长。据中国流通协会数据显示，全国二手车交易量今年8月同比下降略超2%，前8月累计同比下近8%。瓜子最新数据显示，在一线与新一线城市中，郑州、深圳、南京、合肥等城市，约50%的线下车商积极转型，已经开始抢占线上机会。目前，越来越多线下车商，为了获得来自线上渠道消费者的青睐，完成了车况、价格、交易流程、售后保障等标准化迭代升级。

　　近一年多来，瓜子二手车实现了线上电商化快速发展，有一个前提便是政策层面大力支持。近年来，政府部门持续推出促进二手车行业发展的政策，形成了一整套政策组合拳，极大提升整个二手车行业的交易范围与效率。如仅取消国五限迁一项，用户在瓜子的可选车源范围就扩大约6~10倍。在二手车新政组合拳的利好下，瓜子二手车作为行业大流通的基础设施，让消费者可以选择全国优质车源，提供覆盖全国的交易、物流、交付、售后等服务，率先实现了二手车全国大流通，释放了二手车消费潜力，也让政策利好加速落地。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我在岗位就在！泸定地震水电站值守员的生死抉择
　　“我是大岗山徐博海，我们这里发生了地震，刚刚电站重合闸正常启动，目前设备正常运行。” “后面可能还有余震，请问你那边需要先撤离吗？” “不需要。…
助推灵活就业 家政行业加速数字化赋能
　　人民网北京9月21日电 （焦磊）烹饪保洁、收纳整理、育婴育幼、养老护理……随着城乡居民收入水平和消费能力不断提高，多样化、个性化、高标准的家政服务已逐渐成为生活“刚需”。 同时，家政行业正成为建设零工市场、促进灵活就业的重要路径。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部