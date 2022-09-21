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今夜24时国内油价迎年内“第七跌” 加满一箱少花11.5元

2022年09月21日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者申佳平）今夜24时，国内成品油价将迎来年内第七次下调。业内人士分析，本轮调价后，95号汽油基本全部回归“8元时代”。

国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年9月21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低290元和280元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.23元；95号汽油每升下调0.24元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花11.5元。

今年以来，国内成品油价格已经进行了17轮调整，呈现“11涨6跌0搁浅”格局，汽油价格累计上调1595元/吨，柴油价格累计上调1535元/吨。金联创成品油高级分析师王延婷表示，此次调价落实后，95号基本全部回归“8元时代”。

对于四季度油价走势，多位业内人士表示，尽管原油市场供应前景的不确定性依然较大，但欧美加息预期下全球经济放缓忧虑令油价承压。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

图片来源：国家发展改革委员会官网

(责编：申佳平、吕骞)
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