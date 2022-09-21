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三部门：北京地区邮政快递企业对进京邮件快件实行投递前二次安检

2022年09月21日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电（记者杨虞波罗）近日，国家邮政局、公安部、国家安全部联合发布《关于加强中国共产党第二十次全国代表大会期间寄递物品安全管理的通告》（以下简称《通告》），就党的二十大期间寄递物品安全管理工作作出部署。

《通告》要求，邮政快递企业应当加强党的二十大期间寄递物品安全检查。邮政快递企业（寄递企业）应当严格执行过机安检制度，自2022年10月1日0时至党的二十大闭幕之日24时，各地邮政快递企业对寄往北京的邮件快件一律强化安全检查和消毒处理，对可疑邮件快件按规定报告邮政管理、公安、国家安全、应急管理和疫情防控等部门；北京地区邮政快递企业对进京邮件快件全面实行投递前“二次安检”，无安检及消毒标识邮件快件一律退返；对寄往安保核心区域的邮件快件，配合公安、国家安全等部门实行投递前再次安检。

《通告》指出，自2022年10月1日0时至党的二十大闭幕之日24时，严禁收寄和投递寄往北京的低空慢速小型航空器、穿越机、具备超视距飞行能力的航空模型、轻小型无人机（最大飞行速度50千米/小时以上且最大起飞重量8千克以下），以及相关头戴式显示器、图传模块、飞控模块等关键零配件。

《通告》强调，社会公众应当遵守党的二十大期间寄递物品安全管理规定。公民、法人和其他组织应当遵守寄递物品安全管理规定，交寄邮件快件时，应当出示本人有效身份证件，如实填写邮件详情单、快递运单等服务单据，并配合邮政快递企业做好收寄验视工作，不得交寄禁止寄递物品。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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