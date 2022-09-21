新华社北京9月21日电（记者樊曦）记者21日从铁路部门了解到，由铁四院设计、中铁建工集团承建的杭州西站即将于22日随合杭高铁湖杭段同步开通运营。

杭州西站位于杭州市余杭区，是“轨道上的长三角”重要节点和杭州亚运会重要交通保障工程。杭州西站也是合杭高铁湖杭段最大的新建车站，总建筑面积约51万平方米，相当于70个标准足球场。

据全国工程勘察设计大师、铁四院总建筑师盛晖介绍，杭州西站在全国首创“站场拉开、中部进站”模式。传统高铁站把站台和轨道聚拢在一起，杭州西站则创新性利用湖杭场与杭临绩场两个铁路站场中间拉开的空间，形成由地下层至高架层贯通的“云谷”，打造高效的中央进站系统。

行走在杭州西站候车大厅，高大宽敞、通透明亮的空间让旅客提升美好出行体验。据中铁建工集团杭州西站指挥部常务副指挥长杜理强介绍，杭州西站钢结构屋盖长326米、宽245米，钢结构总重量约1.3万吨，如同一片硕大的云朵。

为了让“云朵”升到空中，中铁建工的建设者采用“分区旋转+整体提升”方案，即将钢结构屋盖划分为南、中、北区域，使用液压旋转提升工艺工法对钢结构屋盖进行3次提升，合拢为整体后再提升到屋顶位置。

杭州西站也是一座获国家绿色建筑三星级认证的铁路站房。设计人员和建设者充分利用屋顶空间，布置了面积达1.5万平方米、装机容量约3兆瓦的光伏发电板，预计年均发电量达231万度，每年可节约标准煤830余吨，减少二氧化碳排放量2300余吨。

杭州西站规划引入沪乍杭、杭临绩、合杭、杭温四向铁路，将衔接上海、南京、合肥、武汉等多个方向，是杭州西向的门户枢纽。

(责编：杨光宇、白宇)

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