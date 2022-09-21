微视频 | 追光
2022年09月21日21:37 | 来源：央视网
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“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”
今年是中国载人航天工程立项实施30周年，也是空间站建造决战之年。4月12日，习近平总书记在文昌航天发射场视察时强调，按照既定部署，今年我国将完成空间站建造任务，天舟四号、五号货运飞船和问天、梦天实验舱将从文昌航天发射场发射升空。
从1992年到2022年，30年间，中国载人航天事业逐步实现了从搭载一人到多人升空，从舱内作业到太空行走，从短期遨游到中期驻留的历史性跨越。
30年，中国载人航天事业风华正茂。央视网特别策划微视频《追光》，与您一起回顾中国载人航天向阳启航，飞赴霄汉的精彩瞬间。
总监制丨骆红秉 魏驱虎
监 制丨王敬东
主 编丨李璇
策 划丨李夏 刘禛
制 作丨王东 蔚博洋
美 术丨郭春莅 王琳叶
动 画丨何旭影
后 期丨何天伦
校 对丨李丹 宋春燕 李英卓 闫田田
出 品丨中央广播电视总台央视网
支 持丨中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金
(责编：杨光宇、白宇)
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