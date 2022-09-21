“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”

今年是中国载人航天工程立项实施30周年，也是空间站建造决战之年。4月12日，习近平总书记在文昌航天发射场视察时强调，按照既定部署，今年我国将完成空间站建造任务，天舟四号、五号货运飞船和问天、梦天实验舱将从文昌航天发射场发射升空。

从1992年到2022年，30年间，中国载人航天事业逐步实现了从搭载一人到多人升空，从舱内作业到太空行走，从短期遨游到中期驻留的历史性跨越。

30年，中国载人航天事业风华正茂。央视网特别策划微视频《追光》，与您一起回顾中国载人航天向阳启航，飞赴霄汉的精彩瞬间。

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(责编：杨光宇、白宇)

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