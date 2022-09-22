原标题：零售平台助力“农民丰收节”：带动2000余款“金牌产地”农产品上行

“田间稻谷黄，秋收正当时”。第五届中国农民丰收节到来之际，美团优选于9月19日开启“金牌产地·喜迎丰收”活动，联动诸多大品牌，为生鲜、粮油等农产品提供超1亿次线上曝光，预计带动农产品销售额近5亿元。据悉，活动将持续至9月23日。

2022年以来，美团优选已带动2000余款“金牌产地”农产品上行。其中，五常大米销量同比增长230%，深圳、昆明、广州、重庆等地消费者下单较多；山东昌邑大姜销量同比增长640%，受西安、郑州、延安、苏州等地消费者青睐，助力农民增收致富。

“籽粒透明似珍珠，果味浓甜似蜂蜜”。在农民丰收节主会场所在省份四川省，会理市40万亩石榴喜获丰收。56岁的果农周朝俊，在会理市海草洼村种了10亩石榴。他说：“通过美团优选卖得快、收益高，我们果农的钱袋子鼓起来”。美团优选数据显示，仅2022年9月上旬，平台会理石榴年销量同比上涨超30%。会理石榴走出四川凉山州，销往合肥、长沙、郑州、天津、广州、深圳等多地。

为助力更多农产品好货出川，美团优选开启“天府粮仓·喜迎丰收”专题活动。2022年丰收节之前，产自四川的金龙鱼醇香菜籽油销量同比上升40%，销往西安、重庆、咸阳、渭南、安康等地；“中国国家地理标志产品”四川汉源花椒销量上升140%，销往重庆、达州、南充、绵阳、巴中、广安等“嗜辣”目的地，成为卤鸭脖、涮火锅热选配料；产自四川邛崃山脉东南部的爱媛橙销量同比增长550%，销往广州、石家庄、沈阳、杭州、深圳、西安、保定；产自四川石棉县的黄果柑年销量同比增长270%，销往西安、哈尔滨等地，从大西南卖到东北。

金秋时节，新米飘香。美团优选数据显示，十月稻田等品牌大米，2022年丰收节之前销量上涨165%，深圳、广州、汕头、武汉、东莞、郑州、天津、成都、佛山、大连消费者，更喜欢通过美团优选购买十月稻田大米。有趣的是，深圳等东北人流入较多的区域，十月稻田、福享人家、中粮福临门等品牌的东北大米销量更靠前。见证东北人走南闯北，但对东北大米的喜爱不改。

丰收节期间，在黑龙江省五常市，美团优选与十月稻田、福享人家、福临门等大米品牌开启助农促销直播。十月稻田大米相关负责人表示：“与美团优选合作后，借助社区电商销售网络的发达渗透，东北大米走向全国各地，让更多人喜欢上黑土地种出来的美味。

北纬40度，北京郊区平谷的桃园里一派丰收景象。村民薛平顺告诉记者，今天接到订单，要摘数百公斤的“久保桃”，俩人忙得顾不上吃饭。

以平谷大桃为代表的“本地尖货”，深受消费者信赖和喜爱，更是富农增收利器。记者了解到，近年来，美团买菜带动250名“平谷大桃”农户增收450万元。与美团买菜合作后，种植庞各庄西瓜的合作社农民增收40%到50%。

2022年8月至今，美团买菜在北京、上海、广州、深圳、武汉推出“本地尖货”品牌打造计划，北京庞各庄西瓜、平谷大桃、密云水库鱼，上海崇明大米，广州本地番石榴、洪湖莲藕等300多种本地尖货得以对接上大市场，助力当地农民拓展销路、增收增利。丰收节期间，美团买菜上线“秋分·庆丰收”专题活动，覆盖新米、水果、海鲜水产等上百种农产品。

北京工商大学商业经济研究所所长、教授洪涛表示：“美团‘即时零售’可缩小产地农户与城区消费者之间的距离，能够实现农产品价值的最大化升级。”

据了解，美团优选等零售业务已在全国多地落地助农培训、产销对接活动。国家级产粮大县山东德州禹城，秋分时节瓜甜、麦香、蟹肥。在山东省农业农村厅指导下，美团优选开启“乡村振兴电商带头人”培训，山东多地市县农业负责人及农产品行业人士参与。在河南淇县，当地商务局联手美团优选推出“朝歌乡村振兴馆”，缠丝鸭蛋等本地农货开启线上售卖。此外，江西省、贵州榕江县、山东单县、河北张家口、广西兴业县、山东德州等多地政府在2022年联手美团优选，开启乡村振兴培训，多名合作社及村服务站人员参与电商培训转型升级课程；在湖南益阳与陕西渭南等地，美团优选还通过“零售社区电商发展论坛”“全国农产品产销对接会”等形式，助力农产品上行。

(责编：董童、李源)

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