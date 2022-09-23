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四川努力打造更高水平“天府粮仓”

本报记者  林治波  王明峰
2022年09月23日05:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　“开镰啦！”

　　在四川省眉山市东坡区太和镇永丰村，5台收割机驶入稻田，开足马力，连稻穗带秸秆一股脑“吞”进肚里，切割、脱粒、秸秆粉碎还田等多项作业，一气呵成。

　　看着收割机在稻田里穿梭，金黄的稻谷籽粒饱满，装满一车又一车，种粮大户邵国东喜上眉梢，“‘天府粮仓’添新粮了！”

　　“最高亩产780.2公斤，比去年增加了100公斤。”邵国东今年共承包420亩稻田，种植了两个新品种，与普通品种相比，新品种每亩预计纯收入增加四五百元。

　　“今年高温干旱，我们还能保持高产，原因之一就是推进高标准农田建设后，农田灌溉条件得到极大改善，水稻需水和排水都能得到满足。”永丰村党委书记、村委会主任李雪平介绍，永丰村目前建有高标准农田3100亩，抢收水稻后将种上蔬菜和中药材。“稻菜”“稻药”轮作模式，不仅可以改良土壤、促进粮食生产，还能大幅提高农民收入。

　　今年6月8日，习近平总书记来到永丰村考察调研。在高标准水稻种植基地，习近平总书记强调，成都平原自古有“天府之国”的美称，要严守耕地红线，保护好这片产粮宝地，把粮食生产抓紧抓牢，在新时代打造更高水平的“天府粮仓”。

　　作为全国13个粮食主产区之一，四川广大干部群众牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚决扛稳粮食安全政治责任，压紧压实耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，不折不扣完成关于粮食扩面增产的任务。去年，四川省粮食产量达716亿斤，10年增加62亿斤，新增产量可供1700万人吃一年。今年上半年，四川夏粮总产量436.7万吨、同比增长1.7%；油菜籽总产量连续10多年稳居全国前列。

　　“要把边沟挖好，下雨了好排水。趁现在天晴，赶紧把种子播下去，播种时注意稀密……”在达州市大竹县月华镇九银村，撂荒地、早熟大春作物空闲地、田边地角及经果林空隙地上，农技人员正开展晚秋作物高产栽培技术培训指导，帮助农户抢抓农时，改善田间管理，实现稳产、高产。全镇晚秋粮食播栽面积2万亩，预计总产量1.7万吨。为确保粮食播面只增不减，大竹县通过“政策引导+工商资本+分类治理”模式，对复垦撂荒地、开发“边缘地”加大扶持力度，提高田地综合利用率。在种子、肥料、农药等农资和政策扶持资金的使用上，优先保障在开垦撂荒地发展粮油种植的业主，为他们无偿提供农业机械服务，派遣农技人员全程跟踪服务。截至目前，大竹全县已整治撂荒耕地1.84万亩。

　　打造更高水平“天府粮仓”，良田是基础。四川大力推进丘陵山区宜机化改造，建成31个“五良融合宜机改造”示范县，在大邑建成西南地区首个500亩“无人农场”，全省农机总动力突破4800万千瓦，累计建成“旱涝保收、能排能灌、宜机作业”高标准农田约5000万亩。

　　打造更高水平“天府粮仓”，特色农业产业是保障。四川着力构建现代粮油产业体系，先后布局75个优质稻基地县、20个小麦生产重点县和48个油菜大县，以现代农业园区为载体，打造一批“川粮油”特色优势区。目前，四川正推进“鱼米之乡”创建，深入实施“优质粮食工程”和“天府菜油”行动。

　　四川紧紧扭住现代农业园区建设这个“牛鼻子”，着力推动川字号优势特色产业提质增效。着力培育川粮油、川茶、川菜、川鱼等十大优势特色产业，现代农业种业、现代农业装备、现代农业冷链物流三大先导性支撑产业。创立“省领导分产业推进、市抓县、县管园”工作机制，积极建设成渝现代高效特色农业带，逐步形成四级园区梯次推进、竞相发展的格局。截至目前，四川建成各类农业园区1178个，其中创建国家级园区15个，创建国家级优势特色产业集群6个、国家级农业产业强镇83个、全国“一村一品”示范村镇196个，培育“三品一标”农产品6118个，农产品初加工率达61%，较10年前增加15个百分点。

　　守好百姓“米袋子”“菜篮子”，就能鼓起农民“钱袋子”。10年来，四川省第一产业增加值由2012年的3142.6亿元增长到2021年的5661.9亿元，年均增速4.1%。农村居民人均可支配收入由2012年的7001元增长到2021年的17575元。今年上半年，全省农村居民人均可支配收入9975元，同比名义增长6.9%，第一产业增加值1999.42亿元，同比增长5.4%，农业农村经济继续保持稳中加固、稳中向好、稳中提质的积极态势。

　　四川省委主要负责同志表示，要继续落实最严格的耕地保护制度，深入实施种业振兴行动，着力提高农业综合生产能力，稳定粮油、生猪等重要农产品供给，打造更高水平的“天府粮仓”，把农业大省金字招牌擦得更亮。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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