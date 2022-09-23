本报记者 李亚楠 阿尔达克 胡仁巴

9月19日至22日，以“共商、共建、共享、合作向未来”为主题的第七届中国—亚欧博览会在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市成功举办。

博览会设置投资合作、国际和商品贸易三大展区。国内24个省区市和1个计划单列市参展，亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲32个国家（地区）及3597家企业线上参展参会，包括数十家世界及中国500强企业和跨国企业，围绕市场前景好、技术含量高和投资需求大的项目，高质量组织专题投资贸易促进活动，以线上、线下方式共举办13场贸促活动，22场采购对接会，打造出“东西双向互济、陆海内外联动”的高端商贸平台。

博览会期间，共签订合作项目448个、金额1.1713万亿元，为历届博览会之最。其中，签订重大合作项目404个、金额1.0679万亿元。

线上线下促进商贸来往

食品、服饰等生活必备品，大型风力发电机组、换流变压器等装备制造业产品，智慧教育、四足机器狗等人工智能产品……展馆内，展品丰富多彩，活动精彩纷呈。

在和田地区展厅货架上，玫瑰花酱、玫瑰花茶等特色农产品琳琅满目。“这次博览会，让更多人知道我们的特色农产品。”于田县阿热勒乡风兮果园农民专业合作社负责人王刚说。

在哈萨克斯坦展厅洽谈区，哈萨克斯坦商人哈那提·别克特木巴耶夫正忙着和采购商讨论合作细节。这是他第四次参加亚欧博览会，“它为我们企业提供了一个重要的展示交流平台。”

在展厅一角的直播间，一场国际线上订购会正在举行。借助5G、人工智能、大数据、云计算等科技应用，中外企业实现云洽谈。本届博览会期间，有73家企业负责人走进直播间连线。据了解，本届亚欧博览会首次同步举办线上博览会。截至目前，线上平台累计访问量达629万余次。

同时，本届博览会中外文化展示周举办多场线上线下展演、展览活动，向国内外展示了“一带一路”沿线国家和地区歌剧、舞剧、美术、艺术科技等文化精品。

高端论坛共谋未来发展

本届博览会首次举办天山论坛，举办丝绸之路经济带核心区建设、区域经济合作、科技合作、金融发展等多场专题论坛和开放兵团等专题活动。近30个国家部长级嘉宾和驻华使馆代表出席。国内多位部长级嘉宾、两院院士、知名专家学者也出席各论坛活动。中外嘉宾的深入研讨交流有力地促进了丝绸之路经济带沿线国家和地区政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，形成一系列务实成果。

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，丝绸之路经济带让新疆从内陆变成前沿，区位优势让新疆的自然资源、劳动力禀赋优势得到更好发挥，产品向东进入国内市场或向西打开国际市场更加便利。更好统筹利用国际、国内两个市场、两种资源，会为发展经济带来千载难逢的机遇。

“除了丰富对外开放载体、提升对外开放层次，新疆的发展还要创新开放型的经济体制，把新疆区域优势条件转变为对外区域合作的连接带和契合带，与周边展开嵌入式的区域合作和深度融合式发展。”中国社会科学院学部委员、中国边疆研究所所长邢广程认为。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵说，新疆要在产业、服务、贸易等多方面增加辐射性带动作用，就要抢抓新一轮产业革命尤其是能源革命带来的发展机遇，打造丝绸之路经济带国际贸易中心、人文人才交流中心。

“新疆需要准确把握‘核心区’内涵，成为具有枢纽功能的核心区。”广东省社会科学院研究员、中山大学岭南学院教授王珺分析说。

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克表示，新疆独特的文化多样性、战略位置、丰富资源和较快的发展速度使其成为整个地区发展的助推器。巴基斯坦准备好与中国一道，推动经济一体化建设、区域互联互通和整个地区的快速发展。

友好交流加强互利合作

作为中国与丝绸之路经济带沿线国家和地区交流交往的重要窗口，亚欧博览会为各方搭建了优势互补、合作开放的平台。

特变电工股份有限公司已是连续第七次参加亚欧博览会，与亚洲、欧洲、非洲等地的客户建立沟通对接渠道。本届博览会期间，特变电工签约项目达23个，签约金额670亿元。公司党委书记、董事长张新说：“我们的高新技术产品和系统集成解决方案已成功进入70余个国家和地区，希望通过本届博览会推动实现与客户的对接交流，立足新疆能源资源禀赋和区位优势，将代表中国先进科技水平的产品、技术和服务与世界各国分享。”

曾举办了4届的丝绸之路经济带环阿尔泰山次区域经济合作国际论坛首次纳入亚欧博览会。阿勒泰地区地委书记张岩说：“我们诚挚希望各方深化友城交往，用好各自独特的资源和优势，积极打造友好交流与互利合作新模式。”

同日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）与陆海新通道论坛举办，新疆国际陆港（集团）有限责任公司携手50余家企业和商协会发起丝路陆港体系建设合作倡议。

“在‘陆海新通道+RCEP’的叠加效应下，新疆与各地之间的区域联动和合作不断加深，迎来了新的产业空间、市场潜能、发展契机。”乌鲁木齐海关副关长吴卫说。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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