本报记者 刘鑫焱 乔 栋

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从助力脱贫攻坚，到推动乡村振兴，黄花产业已经成为山西省大同市的一张产业名片。眼下，在农户、市场主体和政府的多重努力下，黄花产业链正不断延伸，为农业高质量发展带来更多可能。

“有了共享冷库，新鲜黄花可以保存更久，收益更有保障了。”9月7日，山西省大同市云州区西坪镇下榆涧村的共享冷库前，47岁的村民文淑华送来了今年最后一茬黄花。

将冷藏服务嵌入黄花产业链条，是服务保障黄花产业高质量发展的一个细节。大同的黄花产业，起始于脱贫攻坚，助力脱贫任务圆满完成。如今，黄花全产业链产值由2020年的18.4亿元增加到今年的超40亿元，产业质量明显提升。脱贫花正变为振兴花。

规模化、绿色化助力生产

在云州区周士庄镇三十里铺村，金健祥农业科技发展有限公司种植的黄花长势喜人。“今年，黄花的产量较去年增加了两成，每斤价格也由2.2元涨到3元。”负责人刘扩建说，“上半年，旱情一度严重，但没影响我们黄花的质量和产量。我们总共种了1150亩黄花，其中滴灌500亩，喷灌650亩，有效降低了干旱对黄花生产的影响。”

作为大同黄花最大产区，云州区今年投入100余套监测及溯源等相关系统和设备，使万亩黄花基地实现节水灌溉、水肥一体化、病虫害预测预报、节肥增效等管理数字化，实现了黄花产业的提质增效。

“目前，大同市黄花种植面积稳定在26.5万亩。”大同市副市长龚孟建介绍，像刘扩建这样有一定种植规模的生产主体，在整个黄花生产中占比八成。“可以说，大同黄花产业基本实现了规模化种植。”

在产业规模提升的同时，问题也随之而来。“虫害是黄花规模发展的直接威胁。”山西省农业科学院高寒作物研究所工作人员李小玉介绍。

为此，大同市对黄花的病虫害展开摸底调查。基于调查结果，部署了技术防控与“群防联防”措施，相关科研部门也开发出病虫害检测设备，集成出黄花病虫害绿色防控标准化技术管护体系。同时通过增施有机肥、精细化田间管理，推广使用生物农药，采用无人机，安插黄蓝板、太阳能杀虫灯等“绿色”措施，建设绿色有机标准化种植基地，实现化肥、农药使用量负增长。

一系列措施有效推动黄花产业的绿色发展。目前，大同的26.5万亩黄花中，绿色食品有效认证面积9万亩；云州区也成为国家黄花种植和加工标准化示范区、全国绿色食品原材料（黄花）标准化生产示范基地。

多元化、品牌化开拓市场

在农产品销售领域，市场主体营销能力不足始终制约着产业发展，大同黄花也是如此。

一次，一家预制菜头部企业的负责人来大同洽谈投资合作事宜，吃饭时发现，用鲜黄花做的凉菜口味、口感很不错，于是决定在大同建立生产基地，以鲜黄花为原料制作预制菜品对外销售。这意味着，大同黄花进入市场的形式由干黄花拓展到了新鲜黄花。

在一家农业科技公司的直营店里，记者还看到黄花风味小菜、黄花味素、黄花鲜露、黄花五谷代餐粉、黄花果蔬复合饮品等黄花系列产品。公司负责人陶嘉城介绍：“目前，我们已经在大同全市范围内开了32家黄花直营店，各类黄花产品直营效果非常不错。”

近年来，大同市以黄花产业品牌建设为重点，把“大同黄花”作为重点品牌进行打造，成立了大同黄花协会和大同黄花产业联盟。在线上，与京东、乐村淘、农芯乐等企业合作，依托京东物流体系，推广线上下单、京东配送到家的销售模式；在线下，在北京、上海、广州、成都、太原等城市布局了多家黄花产品直营店，双管齐下，强化市场营销，打造优质品牌，将大同黄花产品快速推向全国市场。今年4月，大同的冰鲜黄花、干黄花还首次出口加拿大、日本等地。

2020年以来，大同市围绕黄花产业发展，依托多家龙头企业，研发黄花酱、面、茶、饼等多种黄花产品；同时，借着近来兴起的“直播带货”，在营销环节倾力打造“大同黄花”农产品区域公共品牌，并取得国家原产地保护标志等8个国家级认证。

“开拓市场主要还是靠市场主体。”龚孟建说，“我们通过专项政策扶持、龙头企业引领、技术团队服务、区域品牌赋能，把各类企业引导到黄花产业上来，丰富黄花产品，拉长产业链条，进而做大黄花的市场规模。”

目前，大同的黄花产业引入和培育生产加工经营主体175家，其中龙头企业15家，研制开发出菜品、饮品、食品、功能产品、化妆品五大系列100余种黄花产品，大大提高了黄花产业的市场影响力。

一、二、三产深度融合

前段时间，一条“忘忧大道”出现在不少大同人的朋友圈，名字的灵感就来源于黄花的别名“忘忧草”。大道全长14公里，沿途有黄花主题公园、黄花观景平台、眺望台、黄花主题广场、黄花交易市场和驿站以及黄花栈道等，是一条高标准的集休闲农业、旅游观光于一体的乡村旅游道路。到了黄花收获季，这里满目是“金”，赏花观景、采摘拍照的游客络绎不绝。

这条“忘忧大道”还串联着黄花主题文旅小镇。在云州区驼坊村的黄花地旁，几顶白色的帐篷错落分布，走近细看，户外露营装备一应俱全。“户外露营是当下比较流行的出游方式，在这里可以回归田野、回归自然，7、8月份，15顶帐篷每天都爆满。”小镇经理段亚萍介绍，这只是占地1500亩黄花主题文旅小镇的“冰山一角”。

“我们和市里的几个小区达成合作，业主认领一块黄花地，可以自己管护，也可以请人代管，每年可以收获最新鲜的黄花菜。”段亚萍介绍，通过订单农业的方式，实现了黄花种植的精细增值，目前已有300多个“小地块”被“家庭农场主”认领。

研学教育也是小镇的主打产品。这两年，小镇每年接待团队500多个，中小学生研学4.5万人次，散客游园8万多人次。段亚萍说：“在小镇里，实现了‘游、创、育’的跨界联手，一产、二产、三产的深度融合。

去年，大同黄花产业中，一、二、三产融合的文旅产值2亿多元，占比6.6%。“眼下产值占比虽然不高，但成长性很好。”大同市农业农村局相关负责人表示。

不只聚焦当下，也在关注长远。在山西农业大学高寒区作物研究所的小南头科研基地，黄花不再是单一的黄色，而是色彩多样、争奇斗艳；黄花也不仅仅是一种食材，更是一种观赏花卉，还兼具药用价值。

这些，将给大同的黄花产业带来更大的发展空间、更多的发展选择，让黄花实实在在变成振兴花、幸福花。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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