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去年可再生能源电力消纳量占全社会用电量近三成

2022年09月23日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月22日电  （记者丁怡婷）国家能源局近日发布的《2021年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》显示，2021年全国可再生能源电力实际消纳量为24446亿千瓦时，占全社会用电量比重29.4%，同比提高0.6个百分点；全国非水电可再生能源电力消纳量为11398亿千瓦时，占全社会用电量比重为13.7%，同比增长2.3个百分点。

　　直流特高压线路输送可再生能源情况方面，2021年，17条直流特高压线路年输送电量4887亿千瓦时，其中可再生能源电量2871亿千瓦时，同比提高18.3%，可再生能源电量占全部直流特高压线路总输送电量的58.7%。其中，国家电网运营的13条直流特高压线路总输送电量4048亿千瓦时，可再生能源电量占比50.2%；南方电网运营的4条直流特高压线路输送电量839亿千瓦时，全部为可再生能源电量。

　　截至2021年底，全国可再生能源发电累计装机容量10.63亿千瓦，同比增长13.8%，占全部电力装机的44.8%。2021年，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时，占全部发电量的29.7%。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 10 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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