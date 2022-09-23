本报记者 李 刚

一台微波炉，从接到海外客户的订单到完成生产，需要多少天？

“过去要20天，全产业链数字化转型后的今天，则只要7天。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说，通过数字化供应链系统，格兰仕将产品研发、可靠性验证、烹调数据分析、消费者研究、上游供应商开模、新品量产等工作同步协调起来，大大激发产业链整体活力。

与2019年相比，数字化转型后的格兰仕微波炉2021年全产业链生产效率提升5.5%，能源利用率提升20%，运营成本降低20%，不良品率降低85.7%，研制周期缩短50%。格兰仕协同全产业链，在严峻的国内外市场环境下走出低迷，今年上半年，微波炉出货率同比提升18%。

其实，在20多年前，格兰仕也曾经遭遇过产业链困难。

在微波炉产业链上，包括生产变压器、微动开关、罩极电机、转盘电机、定时器、继电器等，但最关键的零部件是磁控管，它有着微波炉“心脏”之称。1998年，格兰仕刚刚取得微波炉产销量全球第一，就遭遇国际同行对磁控管的恶意断供。

“不公平”的待遇让人记忆犹新，企业一度到了进退两难的地步。当时，梁昭贤和几位老教授在封闭车间一待就是几个月，最终宣告攻克磁控管生产关键技术难题，格兰仕建立了拥有完全自主知识产权的磁控管生产线。很快，数千元一台的微波炉降到了数百元，“奢侈品”变成国民生活“必需品”。

断供带来了危机，但也为格兰仕注入了敢为人先、永不言败的精神动力。目前，格兰仕每年自主研制磁控管4000多万只，全球磁控管技术也以格兰仕的标准为参考。以磁控管技术突破为重点，格兰仕推动微波炉全产业链升级，这成为“链主”企业为全产业链带来的优势竞争力。

据介绍，“链主”企业指处于产业链供应链核心优势地位，对于优化资源配置、技术产品创新和产业生态构建有重大影响力的企业，有能力且有意愿对增强产业链供应链稳定性和竞争力、健全和壮大产业体系发挥重要作用的企业。

今年以来，广东省出台多项措施打造产业链“链主”，围绕20个战略性产业集群，每条重点产业链遴选2—3家“链主”企业，到2025年，在全省范围内培育形成省级“链主”企业60家左右；到2030年，培育形成超100家“链主”企业。

在此背景下，珠海用了短短两三年工夫就把一整条光伏新能源产业链集聚在了珠江西岸；广州同时布局芯片和汽车，打造中国集成电路“第三极”和“智车之城”；深圳以5G赋能加快千行百业全产业链发展；佛山重点围绕智能家电、现代轻工纺织等产业集群产业链提升，培育壮大产业链“链主”企业和“专精特新”企业，促进产业链上下游企业的联动发展……

“‘链主’企业要牵头组织开展核心技术攻关，破解难题；强化产业链上下游协作，带动大中小企业融通发展；深化产业链国际合作，提升产业链供应链韧性。”广东省工信厅副厅长吴东文表示，面对未来的竞争，“链主”企业将担纲挺起制造业脊梁。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 10 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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