全国银行卡交易规模显著回升
2022年09月23日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月22日电 （记者王俊岭）中国银行业协会近日发布《中国银行卡产业发展蓝皮书（2022）》，从银行卡产业发展、政策法规、产品与服务、风险管控、客户体验与消费者保护、高质量发展探索与实践等多个方面介绍了2021年银行卡产业各项工作举措和成果。
蓝皮书显示，我国银行卡产业总体向好，人均持卡量保持增长，交易规模显著回升。截至2021年末，全国银行卡累计发卡量92.5亿张，当年新增发卡量2.7亿张，同比增长3.0%；全国银行卡交易金额1060.6万亿元，同比增长33.8%；银行卡欺诈率实现连续5年下降。与此同时，在一系列政策法规的引导下，各商业银行坚持规范运营，采取多种方式，保护个人信息安全，有效提升信用卡资产质量，切实保障消费者合法权益。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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