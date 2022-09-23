新华社北京9月22日电（记者刘诗平）总投资达104亿元的安徽省怀洪新河灌区工程22日开工建设。至此，国务院今年重点推进的6处新建大型灌区工程已全部开工。

建设工期48个月的怀洪新河灌区设计灌溉面积343万亩，其中改善灌溉面积171万亩，新增灌溉面积172万亩。灌区工程以农业灌溉排涝为主，兼顾城镇供水和改善水生态环境。

国务院今年重点推进的6处新建大型灌区工程，分别是江西大坳灌区、江西梅江灌区、广西大藤峡灌区、广西龙云灌区、海南牛路岭灌区和安徽怀洪新河灌区。

水利部农村水利水电司相关负责人表示，这些新建大型灌区工程顺利开工建设，将在保障国家粮食安全、提高农民收益、充分发挥水利基础设施建设稳经济大盘作用等方面起到重要作用。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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