人民网记者 车柯蒙

在我国，税务部门服务着几千万企业纳税人和个体工商户、数亿自然人纳税人和十多亿缴费人，是离市场主体最近、为老百姓服务最直接、与人民群众打交道频次最高的政府部门之一。

如何确保纳税人对政策红利应知尽知、应享尽享？近日，人民网记者走进国家税务总局北京市税务局第四税务分局（国家税务总局12366北京纳税服务中心）的话务大厅，深入了解在落实新的组合式税费支持政策过程中，一通热线如何架起征纳沟通的桥梁。

今年以来，我国部署实施包括大规模增值税留抵退税在内的新的组合式税费支持政策以及稳经济一揽子政策措施，切实帮助企业纾困解难，稳住宏观经济大盘，推动中国经济高质量发展。

据12366北京中心咨询服务一科副科长刘钰莹介绍，今年，大规模增值税留抵退税政策、小微企业“六税两费”减免政策等新的政策红利是纳税人缴费人咨询较多的问题。

今年6月8日上午，咨询服务一科的话务员周鼎承接到了令他印象深刻的一通电话。

“我是餐饮行业，之前装修店面采购设备取得的进项税额因为疫情原因没有销售额无法抵扣，经营比较困难。最近看了新闻报道，知道国家出台了新的组合式税费支持政策，想问问我有没有能够享受的政策。”电话的另一头，纳税人向周鼎承寻求帮助。

在听到纳税人的诉求后，周鼎承第一时间想到今年6月7日发布的财税〔2022〕21号文件，是关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告，其中便包括餐饮业。便将该政策的具体内容和电子税务局“非接触式”办理流程告知纳税人。

“纳税人在电话里那头还挺激动的，一直说‘要是能成功办理留抵退税，就大大缓解了我们餐厅的资金压力。’”周鼎承说。

国家税务总局数据显示，截至8月31日，今年全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元，有效引导社会预期，激发市场主体活力。

在记者参访过程中，也跟听了几通纳税人的来电。“我们企业能够享受增值税留抵退税的政策，想具体问一下，我们能够退多少，如何计算呢？”“我们是一家经营餐饮的小规模纳税人，关于免征增值税的政策有什么具体规定吗？”“我们企业是小规模纳税人，是不是可以同样适用小微企业的企业所得税政策呢？”……接到纳税人对于相关政策的咨询来电后，话务员第一时间予以解答并为纳税人推送各类政策。

数据显示，该中心年咨询总量从2017年的200万余通攀升至2021年的800万余通，单日最高来电量达5.25万通。记者了解到，为了提升纳税人缴费人获得感，今年1月起，该中心又全面开通了“7×24”小时人工服务，全天候提供税费咨询解答。

8月30日，全国“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰大会在北京举行，国家税务总局北京市税务局第四税务分局正是获此殊荣的集体之一。“我们将继续奋进新征程，为纳税人缴费人提供更加优质高效便捷的税费咨询服务。”国家税务总局北京市税务局第四税务分局相关负责人表示。

(责编：王仁宏、吕骞)

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