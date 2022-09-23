人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

让日子越过越红火、生活更上一层楼（今日谈）

安筱丹
2022年09月23日08:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　又是一年秋分时，又是一个丰收节。

　　“全国广大农民要积极投身加快农业农村现代化的实践，让日子越过越红火、生活更上一层楼！”在第五个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。这充分体现了我们党对“三农”工作的高度重视，对广大农民和工作在“三农”战线上的同志们的亲切关怀。

　　春种秋收，天道酬勤。这样的丰收景象满载喜悦：金秋时节，神州大地，五谷丰登，瓜果飘香，稻菽卷起千重浪；这样的丰收答卷来之不易：我们抗灾情、促弱苗、抢农时，打赢了夺取夏粮丰收这场硬仗，实现了早稻增产。亿万农民的辛勤耕耘，“三农”战线上无数同志的艰辛付出，换来沉甸甸的收获，让大国粮仓根基更稳固。我们礼赞丰收，也是在致敬农民、致敬奋斗。

　　“中国农民丰收节”既是亿万农民庆丰收、晒丰收的节日，也是全社会享丰收、助增收的节日。农业根基稳，发展底气足。在全社会营造关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，调动亿万农民重农务农的积极性、主动性、创造性，扎实推进乡村振兴，我们一定能实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 01 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
最美“丰”景映笑颜
　　人民网北京9月23日电 （记者李栋）丹桂飘香，千里沃野，九州大地喜获丰收。农历秋分，我们迎来第五个“中国农民丰收节”。…
写在第五个“中国农民丰收节”之际：最是丰收重千钧 稻谷飘香唱赞歌
　　金秋九月，稻浪流金，果蔬飘香。秋分之日，我们迎来了第五个“中国农民丰收节”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部