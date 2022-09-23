安筱丹

又是一年秋分时，又是一个丰收节。

“全国广大农民要积极投身加快农业农村现代化的实践，让日子越过越红火、生活更上一层楼！”在第五个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。这充分体现了我们党对“三农”工作的高度重视，对广大农民和工作在“三农”战线上的同志们的亲切关怀。

春种秋收，天道酬勤。这样的丰收景象满载喜悦：金秋时节，神州大地，五谷丰登，瓜果飘香，稻菽卷起千重浪；这样的丰收答卷来之不易：我们抗灾情、促弱苗、抢农时，打赢了夺取夏粮丰收这场硬仗，实现了早稻增产。亿万农民的辛勤耕耘，“三农”战线上无数同志的艰辛付出，换来沉甸甸的收获，让大国粮仓根基更稳固。我们礼赞丰收，也是在致敬农民、致敬奋斗。

“中国农民丰收节”既是亿万农民庆丰收、晒丰收的节日，也是全社会享丰收、助增收的节日。农业根基稳，发展底气足。在全社会营造关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，调动亿万农民重农务农的积极性、主动性、创造性，扎实推进乡村振兴，我们一定能实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经