李 斌

瓜果飘香是金秋的珍贵馈赠，五谷丰登是“三农”的最美表情。在第五个“中国农民丰收节”到来之际，习近平总书记代表党中央，向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日的祝贺和诚挚的慰问。

农民丰收，农业基础稳固，习近平总书记一直念兹在兹，指出“粮食安全是‘国之大者’”，强调“稳住农业基本盘、守好‘三农’基础是应变局、开新局的‘压舱石’”，要求“坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴”……党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国农业农村取得历史性成就、发生历史性变革。特别是，粮食产能稳定提升，不仅做到了谷物基本自给、口粮绝对安全，而且实现了品质持续优化升级。农业农村现代化驶入“快车道”，老乡们挑上“金扁担”，不落一人实现了全面小康。

“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，粮食安全是治国理政的头等大事。今年夏粮、早稻实现增产，为稳定宏观经济大盘提供了坚实支撑，为有效应对国内外风险挑战增添了充足底气。当前，全国秋粮陆续进入收获期，粮食生产有望再获丰收，从广袤黑土地到千里大中原，从垦区农场到农村合作社，从种粮大户到山里人家，五彩缤纷的丰收景象绘就一幅动人画卷。今年中国农民丰收节以“庆丰收 迎盛会”为主题，组织开展丰富多彩的群众性庆祝活动，全面展示丰产丰收的农业、安定祥和的农村、幸福安康的农民，展现国家安定团结、经济平稳健康的景象，必将进一步凝聚全社会守护粮食安全的共识、提升战胜风险挑战的决心。

古往今来，勤劳的人民，勤奋的文化，重农的传统，涵养出中华民族质朴浑厚的民族气质。参与土地改革，推动社会主义改造；探索家庭联产承包责任制，激活农业发展动力；创办乡镇企业，助力国民经济腾飞；成立村民委员会，丰富基层民主实践；打赢脱贫攻坚战，孕育脱贫攻坚精神；耕耘现代农业，确保中国人的饭碗主要装中国粮……在党的领导下，在中国特色社会主义事业建设中，中国农民蕴藏的创造精神不断激发。通过中国农民丰收节，集中展现新时代农民群体的生产生活和精神风貌，有助于提升亿万农民的自信心、荣誉感、获得感，激励广大农民群众“积极投身加快农业农村现代化的实践，让日子越过越红火、生活更上一层楼”。

中国农民丰收节是农民的节日，也是全民的节日。北京举办特色农产品推介活动，让市民了解、熟悉、认可农业品牌；成都设立“大国粮仓”科技馆，全面展示现代农业科技成就；黑龙江举办农民歌会、乡村摄影书画、丰收诗歌朗诵等活动，展现乡村味道、田园生活……形式多样的节日活动，让人们感受到国泰民安的美好图景和粮食安全的极端重要，认识到农业是有奔头的产业、农民是有吸引力的职业、农村是安居乐业的家园，增进了关注农业、关心农村、关爱农民的社会氛围。以中国农民丰收节为契机，把更多优质特色产品、乡村美丽风光、优秀传统文化等推出去，把更多市场经济意识、适用技术模式、现代生产要素等引进来，必能汇聚更多智慧、更强力量，让全面推进乡村振兴路子更宽、劲头更足，推动实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

“人民勤俭辛劳甚，累进丰收是逐年。”中国农民丰收节自设立以来，已成为广大农民群众自己的节日符号、新时代重农强农的生动象征和“民族要复兴、乡村必振兴”的鲜活体现。在这个洋溢喜悦、充满干劲的节日里，让我们共同为“三农”工作凝心聚力，为乡村全面振兴加油助威，让“中国饭碗”装得更满、端得更牢、成色更足，谱写农业强中国强的新篇章！

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 04 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经