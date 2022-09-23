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建设航天强国，不断攀登新的科技高峰（评论员观察）

——强国之路正扬帆⑤

何  娟
2022年09月23日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　不断刷新的中国航天高度，充分彰显了新型举国体制的巨大优势，极大增强了全国人民的民族自信心与自豪感

　　

　　“问天”飞天、“嫦娥”揽月、“北斗”指路、“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星辰、“悟空”“慧眼”探索宇宙奥秘……党的十八大以来，我国航天领域捷报频传，载人航天、卫星通信、火箭技术、深空探测等各项事业不断取得新突破，航天科技实现跨越式发展，为我国由航天大国迈向航天强国打下坚实基础。

　　探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。提出“航天梦是强国梦的重要组成部分”，强调“推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展”，勉励航天工作者“敢于战胜一切艰难险阻，勇于攀登航天科技高峰，让中国人探索太空的脚步迈得更稳更远，早日实现建设航天强国的伟大梦想”……党的十八大以来，习近平总书记高度关心我国航天事业的发展，多次亲临航天发射场，和航天员亲切通话，会见航天参研参试队伍，发出“发展航天事业，建设航天强国”动员令，为发展航天事业、建设航天强国指明了前进方向。

　　航天科技是科技进步和创新的重要领域，航天科技成就是国家科技水平和科技能力的重要标志。建设航天强国，是建设创新型国家、加强自主创新能力、加快科技自立自强的内在要求。党的十八大以来，从探月工程“三步走”圆满收官到“天问一号”迈出行星际探测第一步，从北斗全球卫星导航系统建成开通到中国空间站建设全面开启，一系列国家科技重大专项接续实施，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展，形成“箭、弹、星、船、器”完整体系，我国航天事业自主创新能力显著增强，科技自立自强水平持续提升。不断刷新的中国航天高度，充分彰显了新型举国体制的巨大优势，极大增强了全国人民的民族自信心与自豪感。实践证明，中国人有志气、有能力依靠自己的力量实现尖端科技的重大突破，牢牢掌握推动科技发展的战略主动。

　　伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。迈向航天强国的征途，既是对我国尖端技术和创新能力的综合检验，也是对中华民族精神的充分展示。“热爱祖国、无私奉献，自力更生、艰苦奋斗，大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神，“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神，“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神，“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神……航天事业不断发展壮大过程中孕育的深厚博大的精神，不仅激励一代代航天人接续走好攀登科技高峰、建设航天强国新长征，也为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大力量。

　　星空浩瀚无比，探索永无止境。我国航天事业起步晚、起点低，从白手起家到成就举世瞩目，60多年来，一代又一代航天人自力更生、艰苦奋斗，敢于走别人没有走过的路，推动航天事业从无到有、从小到大，走出一条独立自主、自力更生的中国特色自主创新道路。当前，科技创新成为国际战略博弈的主要战场。航天作为当今世界最具挑战性和广泛带动性的高技术领域之一，理应成为推动国家科技进步的强大引擎。对此，必须坚持创新在航天事业发展中的核心地位，更好发挥新型举国体制优势，建强航天领域国家战略科技力量，不断提升航天自主发展能力和安全发展能力，打造引领国家科技进步的新高地。

　　近日，神舟十四号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动，创造中国航天员两次出舱活动间隔时间最短纪录，书写了中国探索太空的新篇章。中国梦牵引航天梦，航天梦助推中国梦。新的征程上，继续激扬自力更生、艰苦奋斗的精气神，攻坚克难、勇毅前行，“2030年左右实现整体跃升，跻身航天强国之列；2050年之前实现超越引领，全面建成航天强国”的宏伟目标必将一步步成为现实。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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