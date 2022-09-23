周珊珊

“一老一幼”，牵动亿万家庭。日前在辽宁考察时，习近平总书记来到位于沈阳市皇姑区三台子街道的牡丹社区，同大家谈起这一人们普遍关切的问题：“我国已进入老龄化社会，老人们越来越长寿了。要抓好老龄事业、老龄产业，有条件的地方要加强养老服务设施建设，积极开展养老服务。孩子们现在都是宝，要加强对下一代的养育、培养，确保身心健康。”

养老托育服务业与群众生活息息相关。数据显示，“十四五”时期，我国老年人口将以年均约1000万人的规模持续增长；目前，约有35%的婴幼儿家庭存在入托需求，但入托率仅为5.5%左右。随着人口老龄化趋势加快和三孩生育政策实施，人民群众对于养老托育服务的需求日益增长。促进养老托育服务健康发展，对保障和改善民生、促进人口长期均衡发展具有重要意义。

受新冠肺炎疫情等因素影响，养老托育服务业面临较多困难，亟待含金量高的帮扶措施。前不久，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委等13部门联合印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》，提出房租减免、税费减免、社会保险、金融、防疫等支持措施，涉及6方面、26条具体政策措施。这些政策措施积极回应市场关切，既有利于帮助市场主体降低成本、纾困解难，又有利于切实帮扶养老托育服务行业渡过难关、恢复发展。

老有所养、幼有所育，承载着无数家庭的期待。党的十八大以来，从制定实施《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，到适时修订未成年人保护法，再到印发《关于促进养老托育服务健康发展的意见》……一系列政策举措陆续推出，增强了群众的获得感。回应养老和托育之需，“十四五”规划和2035年远景目标纲要专章部署。一项项规划部署，一次次制度完善，助力我国养老托育服务政策体系不断健全。

“一老一幼”是民生保障的重点。近年来，从完善三孩生育政策配套措施，到将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，再到多渠道发展普惠托育服务……一系列新政策新举措着力减轻家庭生育、养育、教育负担，解决群众急难愁盼问题。同时，我国坚持补短板、增供给、提质量，扩大养老服务社会参与，让“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”迈出坚实一步。各地区各部门增加养老托育普惠性服务供给，不断满足人民对美好生活的新期盼。

也应看到，我国养老托育服务还需进一步补齐短板。要以“一老一幼”为重点，建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系。必须正视供给总量不足、资源配置结构性失衡、专业化程度不高、体制机制创新相对滞后等问题，加大专业设施供给，促进养老托育服务平衡充分、规范化专业化发展。从长远来看，织密养老托育民生保障网，不断满足人们多元化、个性化、品质化的服务需求，也有利于培育经济新动能。据预测，“十四五”时期老年群体消费将持续迸发，逐步形成万亿级大市场；托育方面还需要新增托位450万个，带动的投资和消费规模均超千亿元。抢抓机遇，发展壮大相关产业，就能在解决好养老托育问题的同时，为经济高质量发展注入动力。

“一老一幼”系民心，一枝一叶总关情。目前，全国已有300多个地市级的城市（区）编制了整体方案，制定土地、住房、财政、投融资、人才等政策措施。多措并举、不弃微末、久久为功，积极探索新路子，高水平做好养老托育服务工作，就一定能营造更加安心舒心的生活环境，为“一老一幼”托起稳稳的幸福。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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