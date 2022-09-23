本报澳门9月22日电 （记者富子梅）中国科学技术协会与澳门特区政府21日至22日联合举办系列活动，推广科普教育，弘扬科学精神和科学家精神。

由中国科协、澳门科学技术协进会联合举办的“2022当代杰出华人科学家公开讲座”，21日在澳门科学馆举办。中国工程院院士陈克复、中国科学院院士刘嘉麒，分别以“绿色发展和科学减碳是我国的必然选择”和“走遍天下，美在中国”为题进行演讲，近300名澳门各界人士和学校师生参与。

中国科协今年发布了2021—2025年度第一批全国科普教育基地认定名单，澳门大学澳门中小学生科技实践基地和澳门科学馆入选，澳门科学馆同时还是全国首批科学家精神教育基地。上述基地的授牌仪式分别于21日和22日举行。

据悉，科学馆近期推出近40项丰富多彩的活动，包括讲座、音乐会、科普剧场、点亮星辰天文科普系列活动、夜探科学馆、多场馆校合作与教师培训，以及中国科学家精神系列播客节目等。

前来澳门参加系列活动的中国科协党组副书记徐延豪寄语澳门青年，崇尚科学、学习科学，发扬科学精神和科学家精神，积极投身科技事业，将自身人生理想融入服务国家发展大局。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 06 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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