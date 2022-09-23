本报记者 刘晓宇

福建省三明市尤溪县西城镇麻洋村，初秋微风掠过闽中丘陵，一股香甜的稻谷味儿扑面而来。再生稻品种“内6优7075”试验田里，一场现场测产验收活动正在紧张进行。

田块丈量、收割、水分测量、称重，一系列工序有条不紊，“平均亩产857.01千克！新品种丰收！”中国科学院院士谢华安仔细检查本子上的所有记录，坚定地说出了丰收数据。田埂上，稻农、研究者热烈鼓起掌来。

头戴草帽、双脚踩泥、手掌粗糙、面庞黝黑……眼前这位年过八旬的老者，多年如一日关心着老百姓的饭碗，“粮食安全的基础在种业，种业是农业的‘芯片’，我们要打好种业翻身仗。”很多人不知道他的名字，但是，很多人都吃过他培育的稻米。

为实现“让大家都有一碗饭吃”的目标，谢华安从1972年便开始从事水稻育种工作，同时担任三明南繁领导小组组长。他带队前往海南三亚，在那里开启了长达50年的杂交水稻育种研究生涯。

“追着光和热，忍着苦与累。”睡稻仓、守田埂、战高温，谢华安长期“泡”在南繁育种基地，收获了丰硕的研究成果。然而，当时的中国第一代杂交水稻恢复系主要从国外引进，稻瘟病抗性较弱。“不抗稻瘟病的杂交水稻，是没有前途的。”谢华安决心解决抗病问题。

1981年，经过无数次杂交试验，谢华安成功育成了抗病新品种“汕优63”，经过5年制种技术研究、南方稻区试验、中晚稻区试验后，“汕优63”开始在全国大面积推广种植，累计推广面积近10亿亩，增产粮食700多亿斤。这个集“高产、优质、抗病和广适应性”的水稻品种还是不能让谢华安满足，他希望有更好的品种取代它、淘汰它。

“粮食安全始终是‘国之大事’，努力让粮食丰收、让人们吃好饭，是我一生的追求！”81岁的谢华安，依然活跃在稻田中。他说：“只要我还干得动，我就要做更多的研究。”

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 07 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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