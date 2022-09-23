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86岁玉米育种专家程相文——

一天也离不开玉米

本报记者  毕京津
2022年09月23日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　“现在你们才去赶冬天在海南过春节的时尚，我已经这样过了50多年啦！”提起“南繁”的苦和累，玉米育种专家、河南省鹤壁市农科院名誉院长程相文这样打趣道。育种近60年，程相文往返鹤壁、海南，走过的路程可以绕地球7圈。

　　“你是学农的大学生，能不能让地里多产粮食，我们好吃饱啊！”1963年，大学毕业、到河南浚县担任农技员的程相文参与救灾，老乡眼泪汪汪的一番话，让他至今难忘。彼时，当地玉米亩产只有百十斤，“种子差”是病根儿。

　　“加快选育速度，早一点让乡亲们用上良种！”第二年冬天，程相文一根扁担挑着上百斤重的种子、行李和全县人的希望，独自一人来到海南崖县（今三亚），开始第一次“南繁”育种。

　　开荒、建房、播种、施肥、育苗……热带蚊子多，他就在身上、头上套个麻袋睡在田埂上，听到响动，还要抄起铁锨，驱赶啃食玉米的野猪、老鼠；青苗缺肥，他一天三四趟，往返几十里地担回肥料。花粉存活时间仅有6个小时，授粉必须在上午10点到下午4点进行。这时的海南，地表温度可以达到40多摄氏度，当地老乡都躲在家里不出门，可程相文依然往密不透风的玉米地里钻。尽管条件艰苦，但在程相文眼中，这里是“育种天堂”。

　　这一年，他从海南带回了自己培育的第一批玉米杂交种子，经过在浚县当地种植，亩产从100多斤一下子提高到五六百斤。乡亲们都说，“小程带回来的是‘金豆子’。”南繁大获成功，备受鼓舞的程相文在此后50多年里，始终坚持南繁北育，累计引进和选育了39个玉米新品种，推广种植面积超亿亩。他培育出的“浚单20”玉米新品种成为黄淮海夏玉米区种植面积第一、全国种植面积第二的大品种，带来经济效益上百亿元，并荣获2011年度国家科学技术进步奖一等奖。

　　“这辈子，干的是玉米、想的是玉米，。”已经86岁高龄的程相文依然参与南繁，经常一头扎进玉米地里七八个小时不出来。他说，“这辈子不想其他，就搞玉米了！”


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 07 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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