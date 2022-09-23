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64岁小麦育种专家许为钢——

一头白发换来麦地金黄

本报记者  王  者
2022年09月23日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　刚刚结束高标准良田的考察工作，中国工程院院士、小麦国家工程实验室主任许为钢又赶回河南省农科院的温室，他放心不下实验室里生长着的小麦。从事小麦育种工作40年，带领团队育成的小麦品种在全国累计推广面积超过3.5亿亩。许为钢说，让中国人吃饱饭、吃好饭，是他从事小麦遗传育种研究的毕生追求。

　　“从事小麦育种事业，其实是机缘巧合。”出生于山城重庆的许为钢高考填报志愿时选择的是机械制造专业，却被调剂到四川农学院农学系学习。“当时没想过农学会是相伴一生的事业。”随着深入学习，许为钢日渐爱上了这门学科。在植物学、作物学课堂上，他被斑斓的作物世界所吸引。最终，他选择了小麦育种作为自己的研究方向。

　　1996年，许为钢加入河南省农业科学院，潜心研究小麦育种。育种是一项需要沉得住气、耐得住寂寞的工作。一粒种子长成需要一季，培育一个良种则需要10多年，甚至一生。

　　2001年，许为钢带领科研团队推出强筋小麦品种“郑麦9023”。“郑麦9023”曾连续6年种植面积居我国小麦品种第一位，累计种植面积达2.8亿亩，为改善我国小麦商品粮品质发挥了重要作用。

　　小麦育种不仅要优质，还要高产。2011年，“郑麦7698”问世，引领我国优质强筋小麦品种产量迈上亩产700公斤的台阶。“郑麦9023”与“郑麦7698”分别荣获国家科学技术进步奖一等奖和二等奖。一头白发换来了麦地金黄，许为钢却说，“头发一辈子只白一次，小麦年年都变黄，年年都丰收。”

　　“中国饭碗要装中国粮，这就要求种源自主可控。”许为钢经常向团队强调小麦育种要有忧患意识，“小麦育种要在高产优质的基础上，把节水、抗病虫害等绿色因素结合进去，牢牢把握新育种技术。”今年夏收时节，许为钢团队新育成“郑麦1860”机收实打测产均超过800公斤，被中国农学会评价为2021年中国农业农村重大新产品，他的小麦育种工作又上新台阶。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 07 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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