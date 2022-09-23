本报记者 常 钦

“世上的花儿千千万，棉花是最美的那朵花。”说起棉花来，中国农业科学院生物技术研究所研究员郭三堆总有说不完的话。“棉花全身都是宝，能产出纤维、油料、高蛋白，是纺织、化工原料和重要战略物资。”从事棉花育种三十余载、突破多项关键技术、设计合成具有我国自主知识产权抗虫基因的他，至今仍在孜孜不倦地破译棉花的基因密码。

上世纪90年代，棉铃虫大面积暴发，全国棉花平均减产40%以上，纺织业一度受到严重影响。棉铃虫不仅破坏力惊人，还有超强的抗药性能，每年农户因喷施农药而中毒的事件屡屡发生，这深深地刺痛了郭三堆的心。“拼了命也要成功，为国家节约资金，获得自主知识产权，还可以培养我国的科研队伍，‘一石三鸟’。”郭三堆说。

攻关阶段，郭三堆带着研究团队，24小时待在实验室，困了就轮流在行军床上打个盹。1994年底，抗虫棉培育成功，并于次年进入田间试验。“从0到1的突破！”具有自主知识产权的国产转基因抗虫棉，使中国成为全球第二个拥有抗虫棉自主知识产权的国家。经过连续奋战，郭三堆团队在双价抗虫棉、三系杂交抗虫棉、新型高抗除草剂棉和优质高产多抗棉花育种上取得重大进展。

目前，国产抗虫棉占市场份额99%以上，减少农药使用65万吨，直接带动增产累计650亿元，实现了转基因抗虫棉的全面国产化。

退休后的郭三堆，仍活跃在试验田里。2021年11月，郭三堆将所获的200万元奖金捐出，设立了“优秀学生奖”和“优秀导师奖”两个奖项，以此鼓励年轻学者，吸引更多年轻人进入生物育种领域。

随着人们生活水平的提高，人们对于优质棉的需求不断增长。为了让优质棉遍地开花，科研成果惠泽千万棉农，郭三堆又踏上了新的征程。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 07 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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