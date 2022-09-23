在安徽省合肥市一家单位自办的暑假托幼班，孩子们正在老师的陪伴下快乐地玩游戏。

骆先洋摄（影像中国）

近年来，河北省秦皇岛市海港区大力引进优质医疗资源，布局医疗康养项目，积极打造“医养康”相结合的养老服务体系。图为海港区海阳镇的一家健康养护中心内，工作人员带领老人体验趣味游戏。

曹建雄摄（影像中国）

从2016年开始，江西省新余市分宜县在农村建设“颐养之家”，为当地农村留守、独居及困难老人提供解决一日三餐、文化娱乐、就医看病的场所。图为分宜县钤山镇下田村颐养之家里，志愿者在给老人们剪头发。

袁建兵摄（人民视觉）

近年来，内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小召前街街道推进“社区+为老餐厅”养老服务模式，向辖区老年群体提供餐食服务，打造“15分钟居家和社区养老服务圈”。图为小召前街街道五塔北街社区“为老餐厅”内，老人正在吃早餐。

丁根厚摄（影像中国）

近年来，广西壮族自治区恭城瑶族自治县在社区和行政村建立了116所“儿童之家”，为孩子们打造学习娱乐的活动场所。图为在当地一所儿童之家里，暑期返乡的大学生志愿者与孩子们一起玩游戏。

刘教清摄（影像中国）

数据来源：民政部、教育部

习近平总书记今年8月在辽宁考察时指出，老人和小孩是社区最常住的居民，“一老一幼”是大多数家庭的主要关切。我国已经进入老龄化社会。要大力发展老龄事业和老龄产业，有条件的地方要加强养老设施建设，积极开展养老服务。未成年人健康成长事关国家和民族未来，事关千千万万家庭幸福安康。社区要积极开展各种公益性课外实践活动，促进未成年人身体健康、心理健康、心灵健康。

党的十八大以来，我国积极推动养老托育服务健康发展。2012—2021年，中央财政累计投入359亿元支持养老服务设施建设；截至今年一季度，全国各类养老机构和设施总数达36万个、床位812.6万张，养老床位总数比2012年底的416.5万张翻了近一番。10年来，学前教育资源总量迅速增加，2021年全国幼儿园数达到29.5万所，比2011年增加12.8万所，增长了76.8%；2021年全国幼儿园园长和专任教师总数超过350万人，专科以上学历的园长及专任教师占比达到87.8%。

打造社区养老服务驿站、老年食堂，让老年人就近可享受方便的助医、助餐等服务；引导社会力量积极参与，支持托育机构进社区、进单位，解决家庭婴幼儿照护难题……国家不断织牢织密“一老一幼”民生保障网。一项项暖心举措、一次次贴心服务，惠及千万个家庭，切实增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 08 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经