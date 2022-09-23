本报记者 何 聪 韩俊杰

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江苏洑家村和安徽下吴村，是位于皖苏交界处的两个小山村。比学赶帮、携手发展、产业协同……在长三角一体化发展进程中，苏皖合作示范区加快发展，带动两个村子所在的“一地六县”产业合作区开局起步。

不久前，安徽郎溪县“山这边”成果展示馆落户凌笪镇下吴村；就像商量好了似的，江苏溧阳市“山这边”展示馆几乎同时也在社渚镇洑家村的一处闲置民房建成。再早一点，2019年下吴村将中心村罗市村打造成乡村振兴示范点。洑家村过来考察后，第二年就开始了改造。如今的洑家村，各项发展明显更上了一个台阶……

洑家村和下吴村，是位于皖苏交界处的两个小山村。曾经，这两个村子因为理念不同，发展逐渐拉开差距。本报曾于1995年和1998年分别刊发《山这边，山那边……》《三年再访山两边》两篇文章予以剖析，引发两地开展深入讨论，两个村子也开启了比学赶超的良性竞争。2018年，改革开放40周年，又刊发了《三访苏皖山两边》，再现两地比学赶帮、携手发展的生动实践。

风从海上来，潮涌长三角。在长三角一体化发展进程中，苏皖合作示范区加快发展，带动两个村子所在的“一地六县”产业合作区开局起步。日前，记者再次走进山两边，感受当地的发展变化。

乡村振兴增活力

合作共享干劲足

下吴村现有15个自然村，罗市村即为其中之一。2019年，当地将罗市村打造为乡村振兴示范点，投入专项资金2000多万元，开展乡村人居环境整治。如今，污水管网均已铺设完毕，柏油路实现了户户通。“现在家家都住楼房，不仅村里有房，很多人还在城里买了房。”下吴村党支部书记蒋福金说。

走进罗市村，一栋栋二层小楼分布在道路两侧。临街的房屋墙面上，绘以伍子胥伐楚的故事场景，平添了几分文化氛围，更有新落成的纪念馆让游客可以深入了解历史。对此，凌笪镇镇长胡朝明坦言，村里要挖掘历史文化，增加游客体验。

目前，下吴村对一些闲置农村房屋进行收储，发展成民宿。记者看到，村里主干道旁的一处房屋正在加紧装修，将于下月底开始营业，老板就来自临近的溧阳市。而像这样的高端民宿，下吴村还有三四家正在筹划中。

2019年，洑家村也很快启动了乡村振兴建设。“现在两个村联系十分紧密，会经常互通有无，合作共享。”江苏苏皖先导控股集团有限公司副总经理袁煜杰，作为企业代表帮扶洑家村。如今，通过多方融资建设，洑家村进行改造提升，通过“两拆两清”行动，在保留原有村庄风貌的基础上，增加了果蔬乐园、精致露营等业态，吸引了大量长三角地区游客。

在洑家村游客接待中心内，展台上摆满了品种多样的当地特色农产品，村里的年轻干部，会时常进行直播带货。与下吴村一样，洑家村通过宅基地改革，收储了一些闲置农房来发展高端民宿。“如今的洑家村，不仅有休闲农业，还有高附加值农副产品和农旅融合项目，未来将吸引更多年轻人返乡创业。”袁煜杰说。

青虾退养护生态

修复湿地共治理

社渚镇有着“青虾镇”的美誉，而洑家村也同样以青虾养殖为主导产业。随处可见的水塘边，少不了垂钓的游客。几年前，洑家村的青虾养殖传到了下吴村，这也使得下吴村村民在种植茶叶之余，多了一个增收渠道。

可最近，下吴村却决定退养3000亩青虾。“我们位于天目湖的上游，青虾养殖会导致水体含磷。”蒋福金说。为此，下吴村与天目湖旅游公司签订合约，退养3000亩青虾。“退养的水田统一流转给村集体后，再转租给公司用于种植高标准水稻。”

如今，下吴村茶叶种植面积已经达到1万多亩，除了传统的黄茶、白茶外，还引进了品质更好的奶白茶。在种植大户吴定义的家庭农场里，绿油油的茶树布满了山丘。“现在溧阳的一号公路穿过了下吴村，交通越来越方便。”吴定义说。如今，他家的茶叶种植面积达到200多亩，每到采茶季节，前来采购的游客络绎不绝，销路不成问题。

而在洑家村，分割村庄和田园的道路上，运输车川流不息。袁煜杰告诉记者，溧阳市水源办每年要拿出1亿元，对生态湿地进行修复，这是正在进行的朱漕河流域二期治理的一部分。“洑家村也退养了青虾，在原先的水塘种植芡实、紫莲等水生植物，以恢复水质。”

洑家村现有茶园2500亩，年产白茶7.5万斤。去年仅茶叶一项收入就达到1650万元。通过注册农业发展公司，洑家村打造了白茶、蔬菜等农产品。退养青虾后发展的水培产业，产值也已达300万元，带动了村集体和农户增收。

产业协同齐发展

共建共享共富裕

郎溪县的梅渚镇，和溧阳市的社渚镇，仅从名字上看就十分相似。近年来，这两个相邻的乡镇，分别建设了苏皖合作示范区梅渚先导区和社渚先导区。

2018年11月，苏皖合作示范区规划正式获国家发改委批复，成为以县（市）为单位、以生态为底色的跨省合作区，并明确将梅渚镇与社渚镇，以及安徽广德市邱村镇一并列为合作示范区的先导区。如今，梅渚与社渚两镇达成共识，谋划在接壤区域划定“共建示范区”，探索打破行政区、共建经济区模式，实现真正意义上的共建共享。

作为一家主营电梯配件研发、制造和销售的公司，安徽宣城市华菱精工科技股份有限公司是行业龙头企业。“公司的入驻带动了上下游企业协同发展，梅渚先导区现在可生产电梯产业8个子系统中的4个。”郎溪经济开发区副主任姚大江介绍。

而在素有“电梯安装之乡”的溧阳市，特别是社渚镇，拥有大量具备资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员，各种专业技术人员充足。为此，华菱精工的子公司安华精工，选择落户在社渚先导区。“这个项目的落地，离不开溧阳在电梯安装方面的带动，是区域产业协同发展最好的体现。”袁煜杰说，今后将继续在两个先导区产业协同上发力。

“现在，山两边的发展都越来越好，差距也越来越小。”下吴村村民丁金娣感慨，30多年前，她从洑家村嫁到了山这边。30多年后，女儿又嫁到了山那边。“随着安徽202省道与溧阳一号公路无缝对接，女儿回溧阳只要20多分钟。”

伍员山依旧耸立，连接山两边的公路却愈发通畅，共同富裕的道路也越走越宽广……

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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