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累计达52.7万人

重庆着力培养农村实用人才

2022年09月23日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆9月22日电  （记者王欣悦）记者近日从重庆市农业农村委获悉，重庆通过选才、引才、育才措施，累计培育农村实用人才52.7万人，为推进乡村全面振兴提供了人才支撑。据了解，重庆先后认定农村致富带头人2000名，高素质农民2.5万人，培育农村实用人才52.7万人、农技人员5741人，激励了各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手。

　　针对农村缺少人才问题，重庆因地制宜出台了一系列选才、引才、育才的措施。如在“引得进”上，持续回引本土人才等措施，拓宽畅通乡村人才来源渠道，让愿意留在乡村的人有舞台。力争每个村挂职、创业本土人才保持在1名以上，每年安排入乡科技特派员保持在2000名以上，每年资助30个以上的乡村振兴专家服务团队扎根乡村，服务乡村。

　　在“留得住”上，通过制定系列政策文件，激励各类人才扎根乡村、加快成长，让愿意建设乡村的人有奔头。比如铜梁兑现安家费补贴、生活补贴、五险一金等待遇，出台《龙乡人才政策十条》《农业科技人才和经营管理人才激励机制》等，引导各类人才深入乡村大展身手。

　　在“用得好”上，重庆出台了《农村致富带头人培养行动实施方案》，即以高素质农民队伍为“人才库”，以新型农业经营主体为“孵化器”，着力打造一支创业能力强、经营水平高、带动作用大的农村致富带头人队伍，让愿意上山下乡的人能大展才华。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月23日 11 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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