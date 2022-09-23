本报石家庄9月22日电 （记者邵玉姿）为培养大学生创新精神、创业意识和创新创业能力，日前，河北省教育厅印发《关于实施本科高校创新创业教育改革推进工程的通知》（以下简称《通知》），提出实施创新创业课程建设、大学生创新创业能力提升、创新创业师资培育、创新创业教育专项研究、“互联网+”大学生创新创业大赛激励5方面16项行动，力争到2025年基本建立高水平的创新创业人才培养体系，努力培养造就一大批勇于投身创新创业实践的高素质人才。

在开展创新创业课程建设行动方面，《通知》提出建设200门左右省级创新创业基础课程，以教学团队建设、教学内容设计等为切入点，通过创新创业项目模拟训练，使学生初步构建创新创业思维、能力和知识体系；建设200门左右省级创新创业类社会实践课程，以实践平台建设、实践导师培育等为切入点，推进专业实践、社会实践和创新创业实践深度融合；建设200门左右省级专创融合课程，推进创新创业教育融入人才培养全过程。

《通知》明确启动大学生创新创业能力提升行动。支持1万项左右省级大学生创新创业训练计划项目，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和在创新基础上的创业能力。建设30个左右省级创新创业教育实践基地，促进产学研用紧密结合，探索建立可持续发展的管理模式和运行机制，推进校企联合培养高素质创新创业人才，推动形成特色鲜明的创新创业实践教育人才培养体系。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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