图①：云南省巍山彝族回族自治县庙街镇瓦村村民驾驶收割机抢收稻子。

张树禄摄（人民视觉）

图②：江苏省泗洪县上塘镇响桥村农民在田间收获花生。

许昌亮摄（人民视觉）

图③：河北省邯郸市永年区前马营村，村民在采摘花椒。

胡高雷摄（人民视觉）

图④：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗，百万亩谷子喜开镰，机声隆隆，一派丰收景象。

李 富摄（人民视觉）

图⑤：甘肃省陇南市武都区裕河镇，农民正在茶园直播推销当地的茶叶。

李旭春摄（人民视觉）

黑龙江绥化——

机械力量足 玉米抢“鲜”收

本报记者 方 圆

黑土生金，沃野飘香。在黑龙江绥化青冈县祯祥镇兆林村，一台大型鲜食玉米采收机，正以每天450亩的速度，收割出一棒棒金黄的鲜食玉米。

“这台采收机是合作社去年新添置的，效率是普通收割机的5倍，收割成本节约近40%，果穗破损率降低15%，平均每亩地增收30元。”青冈县景春现代农机专业合作社负责人尹德才说。

10年来，尹德才对机械化带来的甜头早已深有体会，“我们合作社成立近10年，一直种植鲜食玉米。最初靠人力采摘，自从引入大型机械设备，过去雨天不能作业的生产难题解决了，大大降低了生产成本，效益噌噌涨。”目前，合作社共有大型现代农机及配套设备60台（套）。

“机械化水平不断提升，再加上风调雨顺的好天气，保守估计，今年玉米亩产量能突破2600穗，比去年增产300穗。”尹德才底气十足地说，合作社今年种植玉米3.5万亩，比去年增加1.3万亩，预计加工成品7000万穗，实现产值1.5亿元，利润2500万元。

“看看这玉米，株数多、穗挺实，金灿灿的一大片，今年又是个丰收年！”兆林村村民张洪波说，尽管已经将土地流转给合作社，有空时，他常到自家30亩地跟前转转，“合作社用的品种和肥料都是优质的，还有大型机械设备，玉米长势一年比一年好，收成比过去自己种高出不少。”

“自从加入合作社，不仅能拿到土地流转费，还能优先到合作社务工。收入翻了一番不说，家门口就能就业，我和妻子照顾孩子和老人也更方便了。”张洪波说。

为了庆祝今年的中国农民丰收节，绥化市举办了盛大的鲜食玉米节。在活动现场，玉米育种专家、农业专家、经销商齐聚一堂，开展产销对接、品鉴会、产品展等活动，引来不少观众驻足围观。

伴随着喜庆的锣鼓、欢快的秧歌，欣赏着一张张田野风光和农民风采照片，张洪波感到十分自豪：“土地能丰收，就是咱农民最高兴的事。”

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我国农业机械化、智能化发展迅速，农机装备总量持续增加，农机作业水平快速提高，农民从会种地变为“慧”种地。目前，我国农作物耕种收综合机械化率超过72%。小麦、玉米、水稻三大粮食作物耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%，农机装备对粮食增产贡献率显著提高。

湖北潜江——

稻虾一起长 增产又增收

本报记者 李晓晴

金秋九月，稻谷飘香，湖北省潜江市白鹭湖管理区的稻田里，收割机来回穿梭。“稻虾一起长，咱的丰收是双份的。”潜江市黑伟家庭农场经营者胡臣伟笑着说。

胡臣伟是当地有名的稻虾共作大户。“105亩稻虾田采用的是繁养分离模式，种一季稻养两季虾。今年农场卖虾收入近60万元。”

潜江市20年前便开始探索稻虾连作模式，通过多年摸索，完成了稻田改造工程，营造出适合小龙虾生长繁殖的生态环境。近10年，这一模式在田间地头快速推广。目前，潜江市稻虾产业已形成完整产业链，提高了稻田综合效益。

“水稻生长过程中，小龙虾在稻田里爬行既能帮秧苗‘透气’，还能把田里的害虫吃掉。稻谷的秸秆是小龙虾的栖息场所，稻田里野草、水生动物、有机碎屑，都是虾的天然饵料。”潜江市龙虾产业发展促进中心高级工程师陶忠虎说，“稻虾共生对水的条件要求高，稻在水中长，虾在稻下游，以稻养虾，以虾促稻，形成良性循环。”如今，潜江的稻虾田里，化肥、农药使用量分别下降50%、70%。

双份丰收换来双份增收。“县里专门选育适合在稻虾田里生长的稻米品种，打出了‘虾香稻’‘水乡虾稻’等品牌，亩产能达到1200斤，1斤米的收购价比普通米能高出5到8毛钱。预计10月就能全收完，增收妥妥的。”胡臣伟说，“稻田里长出的虾头小尾大、爪粗壳亮，销路也好得很。”

产业链条不断延伸。目前潜江全市小龙虾加工企业33家，年小龙虾加工能力达35万吨以上。积极发展精深加工，虾头、虾壳等废弃物变废为宝，产品附加值大幅提升。今年全产业链从业人数超过20万人，稻虾产业综合产值将超过600亿元。

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经过10多年的努力，我国稻渔产业发展取得明显成效。2021年，全国稻渔综合种养面积达到3966万亩，比2011年增长119%，其中稻虾增长最为迅速，增加约1800万亩。去年稻渔综合种养生产水产品356万吨，占全国淡水养殖产量的11%，为保障水产品供给提供了有力支撑。据估算，仅增加水产品一项，稻渔综合种养每年可为农民增收600多亿元，增收增效作用显著。

四川苍溪——

好资源变成好产业

本报记者 王 浩

漫山果树，绿色延绵，圆鼓鼓的猕猴桃缀满枝头。“对咱果农来说，采摘季天天都是丰收节。”这几天，四川省苍溪县尚林园家庭农场负责人丁柏寒格外高兴，“果子还在枝头，就被预订了。”

秦巴山、嘉陵江、紫色土，共同孕育出独特的红心猕猴桃。“我们这儿的猕猴桃，黄肉红心，口感甘甜，可以说是‘独一份’。”丁柏寒语带自豪。

相中老家的特色资源，2020年，在外闯荡多年的丁柏寒返乡创业。看到猕猴桃种植规模小、技术水平低，好果卖不上好价，他内心深受触动。丁柏寒说：“我懂市场、有渠道，把好质量关，销路不用愁。”

好果子咋样种？引进先进技术，改造低效果园。“果树有了‘透明伞’，不怕风吹雨淋。”果园里，一排排塑料遮雨棚沿着山势延伸。丁柏寒说：“猕猴桃娇贵，不能缺水但又怕水多。有了遮雨棚，遇上连雨天，果子不怕淋，树根不怕泡，产量有保障。”

对于山上的果园来说，及时灌溉是关键。“我购置了水肥一体化设施，用水的时候一按开关就行。小水勤灌，浇地变成‘润’地。”丁柏寒介绍，前段伏天高温，喷头飞转，水雾弥漫，果树用上了“加湿器”，水肥一体设备发挥大作用。

绿色种植，让好果子变成好商品。“从剪枝疏花，到防治病虫，全过程按照绿色标准来。”丁柏寒细数，“割草靠人工，施肥用的是枯饼，尽量避免机器碾压，确保紫色土松软透气。这样种出来的果子口感好、有营养。我们的猕猴桃通过了国家绿色食品认证，产值可达600多万元。”

如今在苍溪，一个个现代果园，让资源优势转化为产业优势。“红心猕猴桃成为我们的特色主导产业，更是致富支柱产业。”县猕猴桃产业发展局局长辜锡泉说，全县引进和培育龙头企业7家，发展农民专业合作社124家、家庭农场581家。猕猴桃产业实现年综合产值60亿元，带动从业人员超22万人。

特色产业如何从大到强？“人才、资金、科技等现代化要素不断集聚，县里加强技术指导、提供资金支持，鼓励返乡创业。”县长任云介绍，“我们推广标准化种植，让‘一产’优起来，‘二产’强起来，‘三产’旺起来，促进猕猴桃产业融合。”

“接下来还要继续提品质、打品牌，擦亮‘金字招牌’。”丁柏寒信心满满。

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乡村特色产业蓬勃发展。各地因地制宜发展特色鲜明的乡村产业，形成了一批乡字号、土字号品牌。截至目前，全国累计创建140个优势特色产业集群、250个国家现代农业产业园、1300多个农业产业强镇、3600多个“一村一品”示范村镇。

河北迁西——

小板栗成了“网红果”

本报记者 常 钦

秋意渐浓，河北省迁西县汉儿庄镇高低起伏的山坡上，风中飘着板栗香，成片的板栗林郁郁葱葱，一颗颗“笑开花”的栗子挂满枝头，映着栗农的笑脸。

一大早，新安板栗专业合作社负责人郭忠良就来到板栗林间，支好三脚架，对着手机卖力“吆喝”起来：“咱这板栗好吃得很，赶快下单吧……”直播间里点赞不断、订单不断。林子里，乡亲们来往穿梭，采摘、装运、脱壳、发货，有条不紊。

迁西板栗是国家地理标志产品。汉儿庄镇作为板栗主产区，种植面积8万亩，年产量约1万吨。“栗树是咱老百姓的宝，这小小的栗子寄托着增收致富的希望。”郭忠良说。

说起板栗的出山路，郭忠良打开话匣子：以前父亲埋头田间种板栗，自己跑代收、批发，给炒货店配送。“那会儿从迁西产地发货，物流跟不上，批发价格低，好东西就是卖不上好价钱。”郭忠良“嗅觉”灵敏，着手成立合作社，把板栗搬上互联网平台，还在昆明、成都、西安等地建起生鲜仓库，产品24小时直达全国各地。

“接通电商产业链后，销得好还得严把质量关。”郭忠良说，生鲜板栗从产地发货时先要挑选一轮，到分省仓库打包时再挑选一轮。线上销售仅3年，郭忠良的网店已小有名气，网店淡季日均600单起。合作社一个月出货量约有400吨，每年有300多万元的净利润。

目前，合作社拥有社员近200户。“顾家打工两不误，还能就近学技术，种板栗有奔头！”合作社社员杨建朝说，农忙时，他种栗子卖给合作社，农闲时，就在合作社里加工、筛选板栗，一年下来收入十来万元。

在汉儿庄镇，农产品电商带火“金字招牌”，“板栗+旅游”也悄然兴起。“我们新落地了板栗树认养模式，认养后可自己经营，也可委托给原户主经营，板栗成熟后免费寄到家，认养客户还能获得周边景区大礼包。”汉儿庄镇党委副书记罗超文说。

“俗话说，涝收栗子旱收枣。今年夏天雨水足，板栗大丰收，价格也不错。”郭忠良说，丰收节到了，网店的订单量看涨，趁着天气好，合作社正抓紧秋收，“下一步要带动更多村民走电商惠民路，让乡亲们的‘钱袋子’更鼓。”

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乡村新产业新业态蓬勃发展。各地区立足乡村资源，拓展农业多种功能，通过直播带货、农村电商等新业态促进产销衔接增收，优质农产品卖上好价钱。截至目前，各类涉农电商超过3万家，农村网络零售额2万多亿元。今年上半年，农产品电子商务较快发展，农产品网络零售额2900亿元，同比增长12.4%。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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