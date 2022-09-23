朱 隽

9月23日，时值秋分。秋分时节，广袤田畴，稻菽飘香，山地林间，硕果累累，大地以动人的画卷来回馈亿万农民一年的辛勤劳作。

今年金秋收获时刻，我们第五次迎来中国农民丰收节。神州处处，亿万乡亲，共享丰年。丰收的喜悦洋溢在他们的脸上，多样的庆祝活动、火热的生活激情里展现着蓬勃的时代气象、光明的振兴图景。

丰收的喜悦说不尽。夏粮、早稻再丰收！国家统计局公布的数据显示，今年我国夏粮产量2948亿斤，比上年增加28.7亿斤，增长1.0%；早稻总产量562.5亿斤，比2021年增加2.1亿斤，增长0.4%。目前，全国大部地区秋粮长势较好，夺取秋粮丰收有基础、有支撑、有条件。“米袋子”稳、“菜篮子”丰、“果盘子”靓，农业根基牢，“三农”形势好，稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间就有了坚实支撑，有效应对国内外各种风险挑战就有了充足底气。

丰收节里话丰收，我们感叹丰收的基础越来越实。我国是一个农业大国，农耕文明源远流长，重农固本一直是安民之基、治国之要。党的十八大以来，支持“三农”的政策体系不断完善，政策供给不断加强。实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视和亲切关怀，有力推动形成了全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，更多目光关注“三农”，更多资源投向“三农”，更多力量建设“三农”，农业农村发展才取得了历史性成就、发生了历史性变革。

丰收节里话丰收，我们感叹丰收的成色越来越足。如今，农业科技进步贡献率超过61%，农作物耕种收综合机械化率超过72%，累计建成9亿亩高标准农田……新机械新模式扎根田间，新合力新动能不断积蓄，新产业新业态蓬勃发展，农业快步迈向高质量发展。从“有没有”向“好不好”的转变愈加明显，从“旧动能”向“新动能”的转换日益加速，从“积累量”向“提升质”的跨越渐入佳境。希望的田野上，这幅壮美的丰收画卷越来越斑斓，越来越多彩。

处处秋色好，家家庆丰年。丰收节里，大江南北的特色村寨美起来了，各具风味的农家美食摆起来了，缤纷多彩的民俗活动开展起来了，从大山深处到广阔牧区，从雪域高原到江南水乡，亿万乡亲欢庆着属于自己的节日，寄望着芝麻开花节节高的生活，积蓄干劲阔步迈向农业农村现代化的美好明天。

《 人民日报 》（ 2022年09月23日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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