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商务部回应近期经贸热点

新华社记者谢希瑶
2022年09月23日09:00 | 来源：新华网
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原标题：多领域对外投资保持增长、推进实施自贸区提升战略……商务部回应近期经贸热点

　　今年以来我国对外投资情况如何？怎样进一步提升多边贸易水平？在商务部22日举行的网上例行发布会上，商务部新闻发言人束珏婷针对近期经贸热点问题进行了回应。

　　前8个月对外非金融类直接投资同比增长7.2%

　　商务部当天公布的数据显示，1至8月，我国对外非金融类直接投资4927.6亿元人民币，同比增长7.2%（折合751.1亿美元，同比增长5.8%）。其中流向租赁和商务服务业投资同比增长25.1%，流向批发和零售业投资同比增长13%，流向制造业、建筑业、科学研究和技术服务业等领域的投资也呈增长态势；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资同比增长8.2%，占同期总额的18.6%，较上年同期上升0.5个百分点。

　　数据还显示，1至8月，我国对外承包工程完成营业额6113.7亿元人民币，同比增长2.3%（折合931.9亿美元，同比增长1%）；新签合同额8461.7亿元人民币，同比下降5.9%（折合1289.8亿美元，同比下降7.2%）。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额507.5亿美元，新签合同额667.6亿美元，分别占总额的54.5%和51.8%。

　　前8个月欧盟对华投资增长123.7%

　　“当前，世界经济面临多重挑战，单边主义、保护主义抬头，全球开放共识有所弱化。中国始终支持经济全球化，坚定不移推动高水平对外开放，加快构建新发展格局，为各国企业提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。”束珏婷说。

　　发布会上，束珏婷介绍了中欧、中德经贸投资合作情况。她介绍，今年1至8月，欧盟对华投资增长123.7%（含通过自由港投资数据）。这充分表明，包括欧盟在内的外国投资者持续看好中国市场，希望继续深化对华投资合作。

　　谈及中德经贸合作，束珏婷说，1至8月，中德贸易额达1550亿美元，继续保持增长；截至目前，双向投资存量超过550亿美元。中德之间紧密的经济联系是全球化发展和市场规律作用的结果。中方愿与德方一道，共同推动两国经贸关系互惠互利、行稳致远，为世界经济发展注入更多稳定性和正能量。

　　从三方面推进实施自贸区提升战略

　　束珏婷表示，入世以来，我国自贸“朋友圈”不断扩大，自贸协定内容日益丰富，水平不断提升，立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自贸区网络初步形成。下一步，将从“扩围、提质、增效”三方面发力，推进实施自贸区提升战略：

　　进一步扩大范围。积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）进程；全面推进加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）谈判；继续推进与海合会、厄瓜多尔、尼加拉瓜、以色列、挪威及中日韩等自贸协定谈判和中国—东盟自贸区3.0版等升级进程，与更多有意愿的贸易伙伴商签自贸协定，共同推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化。

　　进一步提升水平。进一步提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入，积极参与数字经济、环境保护等新规则议题谈判，推动建设更高水平开放型经济新体制。

　　进一步增强实效。以《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施为契机，加大对自贸协定的宣介、推广、培训，提升自贸协定综合利用率，让协定更好更快惠及企业和人民。

(责编：赵竹青、陈键)
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