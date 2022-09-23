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万亿即时零售市场打开就业新空间

2022年09月23日09:01 | 来源：经济参考报
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原标题：万亿即时零售市场打开就业新空间

　　“即时零售”的兴起是近年来中国零售市场最大的变化之一。商务部发布的《2022年上半年中国网络零售市场发展报告》中明确提及“即时零售”，并指出其在“线上线下深度融合”中的重要价值。《即时零售开放平台模式研究白皮书》显示，预计到2025年，即时零售模式仅开放平台的规模就将达到约1.2万亿元。

　　即时零售的主要特征是“线上下单，线下30分钟送达”，其供给高度依赖本地门店。基于这一基本属性，即时零售业态的发展也创造了更多的本地就业机会。其中既包括“分拣员”“网约配送员”等百万级规模的新型职业，也包括“水果质检师”等一大批通过新技能满足新需求的新型职业，吸纳了高校毕业生、退伍军人、进城农民工、新生代劳动者等多类就业群体投身其中。

　　专家表示，随着即时零售业态的发展，新就业形态逐渐演变为标准清晰、任务明确的新职业，在拓展职业版图，让劳动者有了更多就业新选择的同时，也有助于打通新就业形态从业人员职业上升通道，扩大中等收入群体规模，帮助社会劳动力实现转型。

　　分拣员市场需求激增

　　“叮——您有一笔新的外卖订单，请及时处理！”

　　在吉林省延吉市的一家文具店里，收单机频频发出提示音。孙岩穿梭在货架之间，伴随着扫码机的“滴滴”声，一件件商品被整齐添加到打包袋中。在短短两分钟之内，孙岩就回到包装台，将分拣好的商品递到配送员手中。

　　孙岩从事的岗位，在业内被称为“分拣员”，是即时零售业态所催生的新型职业之一。疫情以来，大量实体店纷纷接入即时零售平台，通过承接海量的线上购物需求，开辟新的发展路径。孙岩所在的“华丽文具店”也接入了美团平台，门店的服务半径从过去的附近1公里拓展到周边3至5公里，在各类消费需求的带动下，其线上业务激增，目前的月订单量已经达到5700多笔。

　　“随着消费趋势的变化，越来越多的人愿意‘外卖买一切’了。”孙岩表示，由于线上需求更加多样化、个性化，文具店的备货品类也更加丰富，“300平方米的店铺里装了超过5000种商品，而分拣员就是门店里的‘活地图’，非常清楚每一个商品的摆放位置。”

　　“分拣员并不只是‘商品的摆渡员’，更是‘品质的把关人’。”孙岩称，工作过程中，分拣员不仅承担快速将商品分拣出库的工作，还要从外观、效期等多个方面，对相关商品进行复核，保证商品品质。

　　“每个月的基础收入是3000元，其他按单计算，加上爆单时候的阶梯奖励，我一个人的工资能够撑起家庭收入的半边天了。”孙岩介绍称。

　　即时零售扎根于本地供给，为各地区创造了本地就业岗位，也为从业者提供了就近工作的机会。随着即时零售业态的快速发展，在全国各地均出现了像孙岩这样的专业分拣员，有效带动了门店附近的家庭主妇、高校学生等群体的就业。

　　沃尔玛中国曾公开表示，其两年内累计创造了3.5万个分拣员的就业工作机会。根据业内估算，仅美团买菜、叮咚买菜、朴朴超市、盒马等生鲜食杂平台的分拣员，就创造了近十万就业岗位。再加上遍布全国的连锁商超、便利店、夫妻店等市场主体，预计分拣员整体就业规模在百万左右。随着即时零售业态的发展，这个规模还会持续增长。

　　新型职业层出不穷

　　除分拣员外，2020年正式纳入国家职业分类目录的网约配送员——“外卖小哥”，也是即时零售业态培育的新型职业之一。国家统计局数据显示，截至2021年底，网约配送员已为约1300万人提供了就业岗位，占到全国人口基数的近1%，成为社会就业“蓄水池”的重要组成部分。

　　目前，即时零售业态仍在保持快速发展。招商证券认为，未来五年，即时零售市场的年度复合增长率将达到36%。艾瑞咨询认为，2021年我国零售O2O渗透率约1.6%，预计2025年提升至7.8%，2025年即时零售规模约为1.2万亿元。

　　对此，有专家表示，新模式的兴起将催生大量的新型就业岗位。比如，出于对品质商品及服务的要求，即时零售在各个垂直领域催生了包括水果“质检”、新品研发、线上运营等在内的多种新型职业，也提供了大量的就业岗位。

　　“95后”小伙赵耀，是大理白族自治州宾川县的一位“葡萄测糖师”。他每天手持测糖仪，在葡萄藤下给2000串阳光玫瑰葡萄测糖。葡萄的糖度达到16至18后，才能够放到即时零售平台上售卖。

　　“人们愿意在网上买葡萄，主要是因为信任平台的品质。”赵耀表示，像他这样的“测糖师”就是葡萄的品质守门人。据赵耀介绍，每年的葡萄产销旺季，大型葡萄园都会有专人负责测糖，测糖师群体主要以“95后”年轻一代构成，带动了不少年轻人返乡就业。据了解，测糖师月收入近8000元，在产地属中上水平。

　　新职业开辟更多就业“风口”

　　国务院发展研究中心发展部副部长卓贤表示，数字经济的发展，为新职业的发展提供了沃土。而新就业形态因其较高的包容性和灵活性，不仅有助于缓解重点群体的就业压力，也有利于应对就业市场的不确定性，增加劳动者收入和改善民生。

　　一方面，数字技术很大程度上方便了劳动力市场上的供需对接，最大限度地拓宽了劳动力市场的边界。数据显示，今年我国大学毕业生达到1076万人，其中包含超400万的大专生，再加上每年300-400万的中专生，仅专科教育每年就有超700万人进入劳动力市场。在新需求和新供给的匹配过程中，通过美团等平台，越来越多的人可以依照自己的兴趣、技能、时间及拥有的各种资源就业，在缓解就业市场结构性矛盾、增加收入等方面发挥重要作用。

　　另一方面，数字技术通过不断细化各个领域的划分，创造出分拣员、葡萄测糖师等具备一定专业性的新型职业，持续提高就业质量。这个过程中，平台经济提高了商品和服务的可达性，也唤醒了很多潜在的市场需求。

　　“以即时零售为例，人们对即时性的需求，逐渐形成了一种新的消费习惯。而这些新需求，在市场上又进一步转化为对劳动力的需求，衍生出高质量就业岗位，推动着整个社会就业结构的深刻变化。”卓贤表示。（记者 班娟娟）

(责编：赵竹青、陈键)
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