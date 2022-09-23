原标题：数字化转型助中小企业提升抗风险能力

中小企业的活力释放对促进国民经济，尤其实体经济正向发展、吸纳就业、培养社会人才和增强市场信心都有举足轻重的现实意义。“十三五”时期，我国中小企业在保市场主体、稳增长、扩就业、应对新冠疫情等方面发挥了举足轻重的作用。迈入“十四五”高质量发展的新阶段，中小企业已经走到了数字化转型的十字路口。

近日发布的《中小企业数字化转型发展研究报告(2022版)》对中小企业数字化与转型进行了研究和探索。报告采用定量问卷加定性深度访谈的实证调研方式开展研究，力求更好地了解中小企业数字化转型的真实情况。定量调研问卷共涉及500多家企业的管理人员，覆盖到华北、华南、华东、华中及西部和东北地区28个省级行政单位；定性深度访谈聚焦民生领域，涵盖了食品饮料、家清日化、个人洗护、零售、服饰、IT3C、生活服务、家居家装等8大领域。

报告认为，中小企业数字化转型是时代发展的必然趋势。数字化转型是中小企业在后疫情时代提升抗风险能力、增强市场竞争力和实现效益增长的新机会。加速中小企业的数字化转型，不仅能使中小企业在云计算、大数据、人工智能等新兴技术的赋能下提升经营管理效率，降低成本，实现资源配置的优化，还能让中小企业紧跟数字经济时代大势，不断将自己的产品和商业模式推陈出新，为企业经营注入新动力。

报告数据显示，绝大多数调研中的样本中小企业在2021年经营较为平缓，无论是在营收方面还是在利润方面都相较于2020年略有上浮，这得益于这部分企业拥抱社会的变化与发展，提前调整了自身的发展模式。在营收规模方面，有62.4%的中小企业，2021年相较2020年营收增长超10%，基本与2019年的63%的环比数据持平。例如婚纱摄影行业品牌铂爵旅拍的全球业务因新冠疫情受到了较大的冲击，但其利用数字化方面的优势，通过线上管理结合整合场景营销，保证了企业的正常运转，在行业整体受冷情况下，保住了公司业绩的基本盘。

调研中，样本中小企业的利润水平受市场行业大环境影响波动明显。中小企业囿于管理层数字营销意识、专职数字营销人才缺乏、营销投入有限等原因，在数字化营销方面也遇到不少现实困难。

比如，在供应链管理方面，不少企业也认识到供应链管理的重点在于通过采用系统方法，来协调供应链成员以使整个供应链总成本最低，部分企业也正在探索通过数字化手段优化供应链管理。然而，这些企业因早年多为家庭小作坊起家，自身主要分布在传统产业和价值链中低端，面临资源能源利用效率、创新能力和专业化水平不高的现实困境，加之内部治理结构不完善、财务不规范等历史遗留问题， 亟需甩开“旧包袱”，通过产业链和内部管理的数字化转型，获取业务发展新契机。

在品牌建设方面，不少中小企业受限于创始人理念、视野或团队人才局限，企业直接面向消费者的运营能力不足，且缺乏资金、技术和管理实力，难以投入巨资全面独立开发自有营销系统和工具。有超过半数的中小企业在数字化营销的投入占整体营收费用的20%以下。

展望未来，报告认为，对于中小企业来说数字化技术是大势所趋，营销数字化转型是较多企业选择开启数字化转型的第一步。随着越来越多的传统企业、中小企业开始业务的数字化，对数字化营销的需求也将爆发式增长。大部分中小企业通过数字化转型，增强了企业核心研发能力，提升内部管理效能，推动生产全流程可视监控，助力运营全面提质增效，以及通过数字化营销提升营销效益。在谈到企业对于数字化转型的投入是否能够给企业带来的效益时，调研中近60%的企业认为效果比较好或非常好。

报告中，超过40%的中小企业在数字化内部管理和数字化营销方面做过实践。

SaaS模式已成为数字化应用主流，可以帮助中小企业在很大程度上享受数字化带来的效率的同时降低企业运营成本。

当然，中小企业在数字化转型过程中还面临着一些问题。在参与调研的151家中小企业中，超过50%的企业希望获得数字营销的系统、 平台、工具支持，以及流量、获客支持，这成为中小企业最强烈的呼声。

此外，报告还提出了助力中小企业数字化转型发展的相关建议，例如质量强国，提升中小企业成长意识，利用数字化转型等方式强化竞争优势；品牌强国，牢固中小企业无形资产高附加值意识，推进产业集群区域建设；企业自信，鼓励中小企业品牌出海，支持中小企业积极参与到“一带一路”；科教兴国，强化社会职业教育培训，营造“终身学习”的人才培养社会氛围；法治兴邦，视情况推动中小企业管理法定化，促进各项法律政策行之有效；营商向善，探索平台式等模式，构建活泼的创业氛围，服务中小企业发展；生态扶持，鼓励商会、社会团体组织及数字化平台牵引中小企业稳健发展。（战钊）

(责编：赵竹青、陈键)

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