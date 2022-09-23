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问鼎“世界航天奖” 天问一号团队获赞誉

新华社记者邢建桥
2022年09月23日09:01 | 来源：新华网
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原标题：通讯：问鼎“世界航天奖” 天问一号团队获赞誉

　　第73届国际宇航大会18日至22日在法国巴黎举行。国际宇航联合会21日专门为获得该组织年度最高奖、2022年度“世界航天奖”的中国天问一号火星探测团队举办成果介绍会。

　　这是9月21日在法国巴黎拍摄的天问一号火星探测团队成果介绍会现场。新华社记者高静摄

　　“世界航天奖”旨在表彰在航天科学、航天技术、航天医学、航天工程管理等领域取得杰出成就的航天科技人员。

　　9月18日，国际宇航联合会在第73届国际宇航大会开幕式上，将2022年度“世界航天奖”授予了中国天问一号火星探测团队。国际宇航联合会表示，天问一号火星探测团队为成功探索火星提供了创新性的选择，并为推进深空探测技术作出了杰出贡献。

　　在21日的成果介绍会上，来自中国空间技术研究院的天问一号火星探测团队代表为在场的几百名宇航从业者和爱好者介绍了天问一号任务的技术和科研成就，以及中国推广国际交流合作的倡议。

　　这是9月21日在法国巴黎拍摄的天问一号火星探测团队成果介绍会现场。新华社记者高静摄

　　国际宇航联合会主席帕斯卡莱·埃伦弗罗因德会后对新华社记者说，中国的火星探测任务取得了巨大成功，它首次发射就同时包含了环绕器、着陆器和火星车。天问一号任务极其复杂。它需要环绕器保持在一个完美的姿势才能使着陆器和火星车成功降落火星。

　　“有许多火星任务都失败了。（天问一号）的火星车在火星上的表现非常出色。我们已经看到相关科研团队发表的关于火星水活动的论文。祝贺中国取得这一成功。”她说。

　　天问一号任务期间，团队与国际同行开展了若干合作，例如“祝融号”火星车与欧洲航天局“火星快车”轨道器开展数据中继通信试验，实现中欧火星科学数据中继合作。

　　这是9月21日在法国巴黎拍摄的天问一号火星探测团队成果介绍会现场。新华社记者高静摄

　　埃伦弗罗因德认为，国际合作对于太空任务十分重要，“太空探索任务非常复杂，我们必须利用全球的专业知识”。她还说：“太阳系探索以及太阳系外探索激励了当今的年青一代。他们许多人现在梦想成为宇航员。”

　　天问一号任务于2016年1月批准立项，2020年7月23日探测器成功发射。探测器经过202天4.75亿千米的深空飞行，于2021年2月10日与火星交会，成功实施捕获制动进入环绕火星轨道。探测器于2021年5月15日成功实施火星着陆。2021年5月22日，“祝融号”火星车成功驶上火星表面，开始巡视探测。

(责编：赵竹青、陈键)
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