原标题：党的十八大以来，我国证券业规范发展稳中求进

证券公司是资本市场最重要的中介机构之一，没有高质量发展的证券行业，就没有成熟发达的资本市场。党的十八大以来，我国证券行业稳中求进、砥砺前行，资本实力和盈利能力不断增强，服务意识和规范水平逐步改善，市场竞争力和系统重要性持续提升，努力发挥出资本市场“看门人”、直接融资“服务商”、社会财富“管理者”和市场创新“领头羊”的作用，为我国经济社会发展作出了重要贡献。

业务形态不断丰富

服务实体经济是证券行业高质量发展的宗旨本质，也是发展资本市场的初心使命。

10年来，证券公司在服务实体经济方面取得了长足进步，以股票、债券为主的直接融资方式成为实体经济补充资本金和流动性、降低融资成本的重要渠道。10年间，我国股票市场规模增长238.9%，债券市场规模增长444.3%，两个市场均居全球第二位。2021年，全行业直接融资规模达6.85万亿元，较2011年增长超600%。其中，截至2021年年末，计算机、通信和其他电子设备制造业股权融资达2119亿元，非金属矿物制品业股权融资达1311亿元。

10年来，证券公司积极参与多层次资本市场体系建设，着力服务注册制改革，在释放创新动力、激发创新活力等方面发挥了重要作用。自2019年注册制改革以来，截至今年上半年，证券公司服务约410家“硬科技”企业登陆科创板，实现IPO融资超5500亿元；服务逾300家成长型创新创业企业通过注册制登陆创业板，实现IPO融资超2700亿元，培育了一批拥有核心技术创新能力的优质企业，产业集群效应显著。

在不断提升服务实体经济能力的同时，证券行业自身也迎来长足发展，规模实力、盈利能力均大幅提升，综合实力显著增强。2021年全行业共计140家证券公司实现营业收入5024.10亿元，实现净利润1911.19亿元，分别较2012年度增长2.9倍、4.8倍。截至2021年年末，行业总资产为10.59万亿元，净资产为2.57万亿元，分别较2012年年末增长5.2倍、2.7倍。

与此同时，证券行业业务形态也在不断丰富，各项创新业务加快推进：转融通、股票质押式回购、柜台交易业务、中小企业私募债等业务正式启动，私募基金综合托管业务、证券投资基金托管业务、非金融企业债主承销资格等业务向券商开放，证券公司依法设立另类投资、私募基金等子公司获得放开，证券自营投资品种范围扩大，沪、深证券交易所推出信用保护工具试点等。

“创新业务的开展拓展了券商市场空间，帮助证券公司提升综合经营能力。”东方证券党委副书记、董事长金文忠表示，10年来，东方证券员工人数从3100人增加到6000多人，营业网点从66家增加到177家。2021年，东方证券营收达243.7亿元，是2011年的9倍多，总资产从2011年年末的401.85亿元增加到2021年年末的3266亿元，净资产从143.55亿元增加到641亿元，公司实现了跨越式发展，成为下辖期货、直投、资管、创投和香港公司的证券金融控股集团，构建了扎实、全面的业务形态。

更好满足理财需求

伴随着我国经济的稳健发展，近年来，居民收入持续增长，大众财富管理需求日益旺盛。为更好地满足居民日益增长的财富管理需求，各证券公司不断丰富投资产品，改善账户服务体验，充当好居民财富的忠实“守护者”。

无论是从财富管理的业务范围来看，还是从业务规模来看，10年来，证券业服务投资者的能力都得到了明显提升。截至2021年末，证券行业为客户开立A股资金账户数2.98亿个，同比增加14.89%，客户交易结算资金期末余额(含信用交易资金)1.90万亿元，较上年末增加14.66%，客户基础不断扩大；证券行业代销金融产品及销售金融产品分别累计达2.83万亿元和4.58万亿元，分别较2020年年末提升7149亿元和1.36万亿元；证券行业受托资产管理净值达11.56万亿元，公募基金、集合资管、定向资管和专项资管占比分别为9%、31%、42%和18%。

为给投资者提供更高质量、更有效率的金融服务，近年来，证券公司加速推进传统经纪业务向财富管理模式的全面转型，实现业务模式破旧立新，产品创新速度加快，主动管理能力提升。2021年年末，证券行业资产管理业务规模为10.88万亿元，同比增加3.53%，尤其以主动管理为代表的集合资管规模大幅增长112.52%达到3.28万亿元；全年实现资管业务净收入317.86亿元，同比增长6.10%。

“财富管理已成为公司重要的收入来源。”中信证券表示，2021年，公司证券客户数量累计超过1200万户，托管客户资产规模合计11万亿元，公募及私募基金保有规模超过3800亿元，较2020年末增长26%；公司资产管理规模合计16257.35亿元，资管新规下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约15.87%。

财富管理业务模式的转变，推动从业者结构也随之改变。截至2021年年底，证券行业登记从业人员数量逾35万人，专业的投顾人员以及成体系的投研能力已成为券商财富管理的核心优势。与之对应的是，目前我国证券市场投资者数量超2亿人，专业机构投资者力量持续壮大，截至今年5月底，境内专业机构投资者和外资持有流通股市值占比达到22.8%，比2016年提升6.9个百分点。2021年个人投资者交易占比首次下降到70%以下，价值投资、长期投资、理性投资的理念逐步建立。

在服务好国内居民理财需求之外，证券行业还积极把握对外开放带来的国际业务机遇，更好地满足中资企业“走出去”和境外资本“引进来”的跨境业务需求。截至2021年年末，证券公司跨境资本业务规模超5000亿元；2021年度部分证券公司境外业务收入占比超过20%。

“证券行业在深化资本市场对外开放中，要不断提升综合金融服务能力和国际竞争力，在引导要素资源跨境流动、服务企业跨境并购重组、服务居民实现全球化资产配置等方面更好发挥作用。”中国证券业协会党委书记、会长安青松说。

彰显金融机构担当

10年来，证券公司深度融入国家重大战略，积极履行社会责任，助力乡村振兴、推动绿色发展、齐心携手抗疫等，彰显金融机构担当。

自中国证券业协会2016年发起“一司一县”结对帮扶倡议以来，证券公司踊跃投入脱贫攻坚和乡村振兴。截至2021年，共有102家证券公司结对帮扶323个脱贫县，致力于践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，助力提升发展的平衡性、协调性、包容性；有61家证券公司参与乡村振兴公益行动计划，承诺投入金额3.4亿元，结对帮扶脱贫县数量323个，中国证券行业公益性支出达9.1亿元。

“华安证券将参与脱贫攻坚和乡村振兴工作作为公司高质量发展、塑造企业文化和履行社会责任的重要组成部分。”华安证券党委书记、董事长章宏韬说，近年来，华安证券与多个地区合作成立产业基金，开展股权投资，帮助企业上市；积极推进“保险+期货”业务，承销扶贫专项债、绿色债、疫情防控债、地方政府债80余亿元；实施产业帮扶、危房改造、道路硬化等近百个项目，公益性支出超3000万元。

随着我国“双碳”目标的提出，证券公司还积极助力绿色金融，推动产业转型升级、加快绿色低碳发展。截至2021年年末，证券公司服务457家环保类公用事业及新能源类电气设备公司在A股完成IPO上市，实现融资3727亿元。2017年以来，作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人，证券公司承销发行235只产品，服务企业融资超3000亿元。

“中金公司始终立足主责主业，以自身专业之长服务国家重点部署领域。”中金公司党委书记、首席执行官黄朝晖介绍，在助力“碳中和”目标和绿色发展方面，中金公司发挥资本桥梁作用，积极引导社会资本投向绿色低碳领域，推动绿色发展。2021年，公司完成绿色发展相关股本交易规模逾1300亿元，完成绿色债券发行近1200亿元。

面对新冠肺炎疫情冲击，证券行业配合监管部门，在股票质押展期、融资融券“柔性”处理等方面主动作为，第一时间捐赠各类物资支持抗疫，服务发行“疫情防控债”，支持企业复工复产。

“从助力打赢脱贫攻坚战到接续服务乡村振兴战略，证券行业为促进提升发展的平衡性、协调性、包容性持续贡献金融力量。在广大证券公司中，履行社会责任已经成为共识和自觉行动。”安青松说。

中国证监会主席易会满表示，在新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局对资本市场和证券行业提出了新的更高要求。行业必须切实肩负起新责任、新使命，以自身的高质量发展助力资本市场高质量发展，为经济社会发展积极贡献力量。（李华林）

(责编：赵竹青、陈键)

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