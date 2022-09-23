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研究揭示不存在“健康的肥胖”

2022年09月23日09:05 | 来源：科技日报
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原标题：研究揭示不存在“健康的肥胖”

　　近日，科技日报记者从重庆医科大学附属第一医院获悉，该院内分泌科李启富教授团队基于基因分析探讨了脂肪含量与死亡风险的因果关系，研究表明对于全身脂肪含量偏少的人，存在“健康的瘦”和“不健康的瘦”；但对于脂肪含量过多的人而言，不存在“健康的肥胖”。相关研究成果发表于国际期刊《代谢》。

　　该研究基于英国生物库大样本队列，采用两种不同的方法评估全身脂肪含量及死亡风险的关系。研究人员首先联合全基因组关联研究、多基因风险评分及孟德尔随机化方法，分析脂肪含量与死亡风险的关系，结果显示脂肪含量和全因死亡之间具有线性因果关系，表现为脂肪含量每增加1kg/m2，死亡风险增加8%。随后研究者采用生物电阻抗测量脂肪含量，分析其与死亡风险的关系，结果显示脂肪含量与死亡风险呈非线性，即脂肪含量过少或过多，死亡风险均增高。

　　研究提示，传统的脂肪含量评估方法(生物电阻抗测量)可能受到混杂因素的影响。李启富团队进一步分析发现，生活方式是重要混杂因素，其严重影响了脂肪含量与死亡风险的关系，即在生活方式较为健康的人群中，脂肪含量与全因死亡的关系呈线性，即脂肪含量越多，死亡风险越高，而生活方式不健康的人群中，脂肪含量过多或过少均会增加死亡风险。(记者雍黎 通讯员龙利蓉)

(责编：赵竹青、陈键)
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