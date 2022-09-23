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重金属危险废弃物污染处理有了新材料

2022年09月23日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：重金属危险废弃物污染处理有了新材料

　　记者22日从内蒙古农业大学获悉，该校沙生灌木资源高效利用创新团队张晓涛教授课题组，在生物质吸附材料及危险废弃物吸附剂高值化转化方面的研究，取得重要突破。相关成果作为封底文章发表在国际期刊《材料化学杂志A》。

　　水体重金属污染已成为当今世界最严重的环境问题之一。研究团队认为，以往的研究多集中在重金属吸附材料的制备工艺以及提高其吸附容量上，忽视了一个非常严重的问题，即吸附重金属后的吸附剂随时可能对生态环境和人体健康造成二次污染。因此，探索危险废弃物吸附剂高值化转化利用的新策略、设计高吸附能力和易于回收的块状吸附剂等至关重要。

　　张晓涛团队利用速生材杨木为原料，采用自上而下的改性方法，设计了一种易于回收并对重金属锌有高吸附容量的块状吸附材料氨基化木材气凝胶（简称AWA）。团队还首次提出了一种新的危险废弃物吸附剂的高值化转化利用策略，即采用原位化学沉积法，将吸附在AWA表面上的锌原位转化为异质结光催化剂，并将其进一步用于光催化降解偶氮染料刚果红。通过吸附和光催化的协同降解机理，成功实现了异质结光催化剂对刚果红的光催化降解。

　　从技术应用角度来看，这项成果提出了木基块状吸附材料新的制备方案，可用于治理重金属对水资源环境的污染，同时创造性地开发了一种危险废弃物吸附剂的高值化转化利用技术，为解决重金属危险废弃物吸附剂的二次污染问题提供了全新的途径。（记者张景阳 通讯员胡红波）

(责编：赵竹青、陈键)
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