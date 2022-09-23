原标题：这十年，科技如何赋能山西高质量发展

新闻发布会现场。 山西省委宣传部供图

面向世界科技前沿，实现基于超冷费米气体的量子调控；面向经济主战场，碳纤维、手撕钢打破了国外技术垄断；面向国家重大需求，高速动车组轮轴制造关键技术填补了国内空白……

9月22日，在山西省委宣传部举行“山西这十年”系列主题新闻发布会上，山西省科技厅党组书记、厅长卫英慧表示，十年来，山西省科技系统以创新牵引质量、效率、动力“三大变革”，全省科技创新事业迈上新台阶。

“十年聚力产业升级，关键核心技术攻坚取得新突破。”十年来，山西省科技计划项目年度支持资金总额和项目数量均实现了翻番。其中，省科技重大专项以“揭榜挂帅”为牵引，累计实施67个重大项目揭榜招标，投入财政引导资金约4.39亿元，带动超过3倍的社会资金投入。

围绕服务国家战略和支撑转型发展，山西积极争建国家级平台、优化布局省级平台，构筑了实验室为主体，技术创新中心、中试基地、新型研发机构等为支撑的创新平台体系。

十年来，以怀柔实验室山西研究院为标志，首次实现融入国家战略科技力量建设；先进计算太原中心成为山西对接国家“东数西算”战略、贡献“山西力量”的重要载体；全省拥有的国家级重点实验室数量增长1.6倍，达到8家。

同时，省级创新平台支撑能力大幅提升。十年来，省实验室按照“自上而下”布局，已筹建11个；省重点实验室数量达117家，增长了5倍多；新建成省技术创新中心33个。

十年来，全省企业研究与试验发展经费(R&D)投入增长了1.25倍，占全省研发投入总额的比重连续6年超过80%；滚动实施高新技术企业倍增计划，全省高新技术企业数量增幅超过13倍。大力推进双创载体培育，省级以上众创空间数量增长超12倍，省级以上科技企业孵化器达72家。

“十年坚持开放共享，科技合作交流呈现新亮点。”卫英慧介绍，山西深入推进与国内一流高校、院所在机构、项目、人才等方面的紧密合作。

山西省产学研机构与中国科学院、中国工程院、中国农科院等国内一流科研院所联合承担200余项省级科技计划项目，省内支持科研经费约3.5亿元；十年来，先后与清华大学、浙江大学、北京大学共建省校合作科研机构，引进著名专家建设山西省能源互联网研究院，形成一批省校合作的范例。

此外，山西不断完善体制机制，持续深化科研领域“放管服”改革，不断激发科研人员创新潜能与活力。十年来，完成省级科技管理部门重塑性改革，全面推进科技体制重构、运行机制重建、部门职能重塑，初步实现了由“研发管理”向“创新服务”、从管理机构向作战队伍的转变。(记者 杨杰英)

(责编：赵竹青、陈键)

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