原标题：多国媒体发文：中国推动全球可再生能源发展

今年以来，一批可再生能源项目建设正在中国如火如荼地展开，引起全球瞩目。多国媒体近日刊文表示，中国正在推动全球可再生能源发展，有助于实现气候目标。

法国新闻社报道，国际非营利性环保组织“气候组织”20日发布的最新报告显示，中国、德国和西班牙等国在推动可再生能源发展方面走在世界前列，获得A级评价。该组织执行主任皮尔斯表示，这些国家的发展政策涵盖了净零排放等气候目标，且2021年通过可再生能源满足了大量的国内能源需求，强有力的发展路线图及融资解决方案增强了投资者的信心。

“中国是全球最大的可再生能源消费国。”美国福布斯网站刊文表示，2021年，排名前十的可再生能源消费国依次为中国、美国、巴西、德国、印度、日本、英国、西班牙、意大利和法国，而中国过去十年的可再生能源消费增长率大大超过排名前列的其它国家。

韩国《韩国时报》15日报道，中国的可再生能源产能不断上升，仅2020年，全国新增的风能和太阳能发电装机量就达到了美国的3倍，2022年又继续增加了投资。中国有能力快速地大规模部署清洁能源基础设施，并有望在2030年达成至少12亿千瓦风能和太阳能发电装机容量的目标，如果能继续好好利用其无与伦比的可再生能源储备及世界一流的清洁技术供应链，这个数字还将增加。

日本《日经亚洲》刊文表示，中国各大企业已经握有全球光伏发电行业市场八成份额，随着各国实现碳中和的承诺刺激光伏行业需求，以及量产技术的推动，中国光伏企业正在计划和建设新的生产设施，追加产能相当于每年新建340座核反应堆。根据中国光伏行业协会2月发布的消息，到2025年，全球新增光伏发电装机容量预计超过300吉瓦，其中三成多来自中国。

德国《青年世界报》网站报道，目前全球范围内投入使用的太阳能电池中，约有2/3来自中国；中国太阳能晶片的世界市场占比高达95%左右；全球十大太阳能组件制造商，有7家在中国；此外，全球十大风力发电机制造商中，也有7家来自中国。

“中国能源企业正在凭借优质项目扩大在全球清洁能源市场的影响力。”马来西亚《星报》19日表示，中企正依托“一带一路”倡议，加快与其它经济体在太阳能、风能和水电方面的合作，项目布局至阿根廷、新加坡、巴西、阿联酋等多个国家，有效实现了海外市场覆盖。(海外网 杨佳)

(责编：赵竹青、陈键)

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